台灣同婚合法 土耳其同志團體：全球重大成就

土耳其安卡拉的Kaos GL文化研究與團結協會（Kaos GL）媒體與傳播專員塔爾（圖）指出，台灣同婚法制化是全球所有LGBT+社群權利上一項重大成就。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年5月24日

（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，24日起可辦理登記。土耳其歷史最悠久同志團體之一Kaos GL為之振奮，強調這是全球所有LGBT+社群權利上的一項重大成就。

位在首都安卡拉的Kaos GL文化研究與團結協會（Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Association）媒體與傳播專員塔爾（Yildiz Tar）指出，每次看到台北舉辦同志驕傲遊行總令他雀躍，現在台灣同婚法制化更令人振奮。

Kaos GL於1994年發行土耳其第一本同性戀雜誌，是土耳其同志運動先聲，並已成為土耳其LGBT+（男女同志、雙性戀及跨性別者，+是指其他與同性戀相關的人士）社群最重要平台之一。

無法大張旗鼓推動倡議的Kaos GL，辦公室隱身安卡拉鬧區一隅的住宅大樓內。塔爾23日接受中央社記者採訪時指出，對土耳其LGBT+社群而言，討論婚姻平權仍言之過早，迄今無LGBT+團體提出同婚主張。

他表示，土耳其目前仍處在爭取性傾向和性別認同平等的階段，還在爭取針對仇恨犯罪以及所有人權與反歧視相關法律進行立法，「這樣的奮鬥還在繼續中」。

塔爾進一步表示，在土耳其，LGBT+社群不會因為性傾向或性別認同而觸法，「歷史上從不曾以法律將這些性傾向或性別認同定義為犯罪，但也從不曾獲得法律上承認」。

他說：「結果就是，我們處在灰色地帶。許多國家因為有禁令，權利運動目的在除罪化。土耳其的情況則是政府對（性傾向）認同不予承認且蒙昧無知。」

「但這同時意味著可以運用某些法律來對付你，反正有灰色地帶。例如公務員法中就有不道德行為這樣的用詞，因此同性戀就被解讀成不道德，可以讓人因此丟掉飯碗。」

世俗化的土耳其被視為對LGBT+社群最友善穆斯林國家，2003年首次舉辦的伊斯坦堡同志驕傲遊行成為全球LGBT+社群年度盛事，2014年參加人數估達9萬人，是穆斯林世界規模最大同志活動。

但是土耳其政治環境和社會氛圍近年來發生變化，這項活動2015年起接連遭禁。社運人士雖試圖展開這項年度集會，卻遭警方以催淚瓦斯驅離並展開大規模逮捕。土耳其的LGBT+社群也經常接獲極右派團體的攻擊威脅。

首都安卡拉的相關活動也曾遭禁。土耳其於2016年7月失敗的軍事政變後實施緊急狀態，安卡拉省於2017年11月禁止LGBTI（同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人）社群舉行公開活動。儘管緊急狀態已於2018年7月解除，當局卻繼續施行這項禁令，直到安卡拉法院於今年2月裁定這項禁令於法不合。

伊斯坦堡同志驕傲遊行已遭禁4年，社運人士今年6月底仍將如期舉辦活動。

塔爾說，伊斯坦堡當局理當對同志驕傲遊行和驕傲週（pride week）活動提供保護，「若省長認為有任何安全上的威脅，就該盡其職責去保護現場民眾，而不是禁止活動舉辦」。伊斯坦堡當局過去幾年曾以包括維護安全與公共秩序，以及正值齋戒月等理由禁止這項活動舉辦。

塔爾強調：「國界是人為的概念，LGBT+社群必須跨越國界展現團結。我們為台北的驕傲遊行及台灣婚姻平權而高興。」他希望台灣和全球也能共同關注LGBT+社群在土耳其面臨的處境，「這樣才有可能讓世界上不同的角落都變得更加美好」。（編輯：周永捷）1080524