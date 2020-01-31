綠色新政 歐盟駐台代表盼台灣成為重要夥伴

（中央社記者顧荃台北31日電）歐盟駐台代表高哲夫今天表示，歐盟推出的「綠色新政」有許多議題可以跟台灣密切合作，例如台灣的離岸風電主要是歐洲的開發投資者進來投資，希望台灣可以成為重要合作夥伴。

歐盟去年12月推出綠色新政（European Green Deal），要在2050年達到氣候中和（climate-neutral），也就是指完全避免排放溫室氣體，或把已排放的溫室氣體儲存起來；為了達到氣候中和，乾淨能源是歐盟的重點政策之一。

高哲夫（Filip Grzegorzewski）上午接受寶島聯播網訪問時表示，綠色新政有很多議題可以跟台灣密切合作，例如離岸風電，這是歐盟綠色新政很重要的部分，也是總統蔡英文的政策重點。

高哲夫表示，台灣的離岸風電主要是歐洲的開發投資者進來投資，可預見未來5年，歐盟將會再增加對台灣20%的直接投資，表示有更多台灣與歐盟的合作契機在裡面。

高哲夫說，綠色新政是幫助歐洲邁向氣候中和的藍圖，目標是在2050年時歐洲成為氣候中和大陸，這當中有非常多合作機會，希望台灣可以成為歐盟重要的合作夥伴，因為歐盟認為要達成目標不能自己單打獨鬥，希望邀請更多合作夥伴進入，當台灣可以一起合作時，就可以在國際更多場域上有合作機會；台灣是這個區域的領導者，希望台灣能一起參與在綠色新政的合作裡面。

高哲夫指出，台灣的境外投資中，歐盟占1/3，雙方可以有這麼好的經貿關係，是建立在共享價值上；台灣在歐洲投資只占台灣對外投資的3%，他認為這是可以共同努力之處，3月17日將會舉辦第一次投資歐洲論壇「前進歐洲」，希望吸引台灣投資者到歐盟投資。

在歐盟與台灣簽訂投資保障協定（BIA）的進程方面，高哲夫說，BIA可以幫助雙邊有更穩定、更安定的投資環境，相信這是雙邊都很有興趣的議題，但需要時間來完成，可能不會在短短幾個月內發生，他相信如果一旦啟動相關對話機制，可非常快完成；同時如果能把台灣更多投資引進歐洲的話，也可以幫助推進BIA。

談到英國脫歐對歐盟的影響，高哲夫表示，這是令人難過的事，他一直認為英國是歐盟的一部分，看到英國脫歐討論已到尾聲，似乎真的要發生，但他認為英國不會就此完全離開歐洲，因為英國一定還是跟歐盟理念相近的合作夥伴，當然雙方要重塑合作關係，但英國還會是歐盟的好夥伴。（編輯：郭萍英）1090131