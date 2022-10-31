綠營民代批中捷藍線無進度 蔡其昌：市民等太久

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綠營多名台中市議員參選人掛上「拒絕再盧」看板，批捷運藍線無進度，民進黨台中市長參選人蔡其昌（圖）31日表示，這是理性的市政討論、不是口水，台中市民等待的是捷運藍線趕快動工，台中市民等太久了。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月31日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）綠營多名台中市議員掛上「拒絕再盧」看板，批台中捷運藍線無進度，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表說，中市府花3年才把綜合規畫送出去，市民等太久了，這是理性討論、不是口水。

民進黨籍台中市議員林祈烽及市議員參選人曾威等人，在台中捷運藍線規劃沿線，掛上「拒絕再盧」的看板，批評捷運藍線在盧秀燕執政4年任期內毫無進度。

蔡其昌今天在台中市大里區一處路口，啟動全面開站路口拜票後接受媒體聯訪時表示，捷運藍線詳細了解就可以知道，盧秀燕花了3年才把藍線綜合規畫送出去，透過公文書往來內容也可以得知，中央審查委員希望中市府對於車站變更後，為何周邊土地都是特定人士所有？請市府說明但至今都未說明。

蔡其昌說，對於更改路線要增加新台幣300多億，錢從哪裡來？盧秀燕至今也沒有回覆，不是交卷就一定會及格，藍線規劃盧秀燕花了3年才交卷，老師要你回答問題、更改內容都未回答，但要逼老師給你及格，就算給你及格，請問錢從哪裡來？還是不能動工、不能動工。

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蔡其昌強調，這是理性的市政討論、不是口水，台中市民等待的是捷運藍線趕快動工，台中市民等太久了，高雄市捷運黃線本來進度落後台中捷運藍線，但高雄市1年就送出綜合規畫，為什麼台中要拖這麼久？不需要口水，大家冷靜分析就可以了解。

台中市政府交通局透過文字稿表示，捷運藍線自民國110年3月第1次提送予交通部至今1年多，已分別於111年5月及8月提送第四次修正後報告書及書面補充資料予交通部，另捷運藍線環境影響說明書111年9月7日已通過行政院環境保護署環境影響評估審查委員會審查，市府將持續再與中央溝通，配合中央審查意見修正，積極配合審查流程，爭取行政院核定捷運藍線。（編輯：卞金峰）1111031