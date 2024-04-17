空軍：參與空勤求生訓練 須先游泳200公尺途中不觸地

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（中央社記者吳書緯高雄17日電）國軍空勤人員求生訓練中心是軍方專責訓練空勤人員求生的單位，國防部今天邀請媒體赴中心採訪，空軍指出，受訓學員須先通過徒手游泳200公尺不觸地，以及穿著飛行衣游泳50公尺測驗，才能參與後續訓練。

國防部今天邀請媒體赴高雄岡山採訪國軍空勤人員求生訓練中心，介紹空勤人員求生裝備、基礎及進階求生訓練課程，針對陸上、水中與水面等面向訓練，訓練除了在國求中心於2016年啟用的棚廠內進行，也有出海的海上實作課目。

國求中心教官郭秉寬少校表示，求生訓練目的是為了讓所有飛行員、機組員與任務人員都能了解所駕駛或搭乘的飛行機種內部所配賦的求生裝備，且利用這些裝備搭配機種的逃生程序來執行求生與逃生，在分秒必爭的事故環境下保有自我求生能力進而生存下來。

郭秉寬提到，所有要參加訓練的空勤人員，由於在訓練過程中都是穿著飛行衣，所以必須通過徒手游泳200公尺測驗，以及著飛行衣游泳50公尺測驗，才能進入到求生訓練的階段。

目前在空軍飛行訓練指揮部基本組受T-34型機訓練的少尉學員曾郁庭透露，有些學員在訓驗初期覺得200公尺測驗比較困難，因為途中不能觸地，但後續的課程才是真正考驗。

曾郁庭解釋，對她來說在海上進行傘拖解脫課程是比較緊張的課程，在訓練棚廠雖然都學會了各種操作，但真正到海上時，因為是真實環境，若動作不標準很容易無法完成，因此要自己克服困難完成訓練。

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同樣正在接受T-34型機訓練，且去年6月自美國空軍官校畢業的少尉學員沈家湘全程以英語受訪談及，在美國和台灣的訓練幾乎都是一樣，目標皆為透過訓練增加存活率，以及增加在緊急情況下獲救的機會。

針對最困難的課目，沈家湘說明，要屬機組員水中棄艙逃生訓練，因為需要全體機組員一位接著一位，從只有一個艙門的艙內逃生，過程中必須保持冷靜，並且克服恐懼、節約氧氣的狀態。（編輯：張若瑤）1130417