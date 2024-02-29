興大研發自發電變形觸覺面板 可應用機器人皮膚

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）中興大學材料系團隊研發觸覺面板，突破單點、電池發電的侷限，利用自然靜電操作，多點位可依照應用需求變形的觸覺面板且可連續動作，可望應用在機器人、義肢、元宇宙互動的皮膚上。

機器人的應用範疇廣泛，但要實現機器人的觸覺相當困難。中興大學材料系賴盈至團隊今天上午發表觸覺面板的研究成果，研究成果刊登在2月份「自然通訊」（Nature Communications）。

興大指出，目前的觸覺面板，如手機面板，剛、硬、不可伸縮，不可能讓機器人的軀體或運動隨意變形；傳統面板需要電池的電力供給，才能作用，要實現大面積、大範圍的機器人觸覺皮膚極為耗能是一大問題。

賴盈至表示，團隊研發以自然觸碰產生靜電的奈米發電機技術，靜電可存在各種材料中，突破以往單點位限制，進一步研發出多點位並且屏蔽電路雜訊，搭配可伸縮的材料選擇，讓觸覺面板可使用在大面積的測量。

賴盈至指出，過去單點位只能實踐單一動作，例如：電源開關，多點位的測量可用於觸覺電子皮膚的面板，電動車、元宇宙AR、VR的回饋面板、醫療鞋墊和義肢皮膚等。

他說，觸覺面板可覆蓋在義肢手臂上，自發電力可以刺激人體神經元，讓配戴義肢者重獲觸覺能力。糖尿病患因末梢神經沒有知覺，踩在觸覺面板製作的鞋墊上，可偵測腳底壓力避免受傷。

賴盈至說，此項技術已證實可滿足互動式觸覺面板、機器人皮膚、智能鞋墊、可變形鍵盤等各種人機介面的應用，未來應用範疇廣泛。（編輯：謝雅竹）1130229