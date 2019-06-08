宜花東花木蘭聯盟 共創東台灣經濟黃金廊帶

（中央社記者李先鳳花蓮8日電）由台灣東部三縣宜蘭縣、花蓮縣、台東縣合作成立「花木蘭聯盟」，今天由林姿妙、徐榛蔚與饒慶鈴等三位女縣長共同宣布正式啟動，共創東台灣經濟黃金廊帶共榮發展。

記者會上午在新北市政府市民廣場舉行，今天簽約也為花木蘭聯盟啟動踏出第一步，未來三縣也會持續擴大合作層面。饒慶鈴在會中感謝林姿妙發起、徐榛蔚支持，讓有史以來台灣東部三縣同時由女縣長當選，且共同努力打拼共創經濟黃金廊道的「花木蘭聯盟」，在很快時間啟動。

饒慶鈴說，這次合作除了象徵著女子當自強外，在這個1+1>2的時代，堅信以開放、整合、創新的概念，三個縣以區域合作的構想，整合 觀光、農業、文化、教育進行合作，希望共同締造三縣的幸福家園。

3位女縣長共同簽署盟約宣示「共同拒絕高污染工業，維護台灣東部環境品質」、「共同要求中央完成台灣東部高速道路及鐵路網，建構台灣東部一條安全回家的路」、「共同行銷台灣東部文化、生態、產業資源，辦理東遊台灣推介會，拓展國旅及國際市場」、「共同推動有機農業耕作，確保台灣東部友善環境永續利用，並提升農業附加價值」、「促進台灣東部景點、展覽、文創、運動及重大活動等資源及客源合作共享，共創共榮發展」。

宜與花、台三縣擁有共同的好山、好水、優質的農特產品、多元的文化、豐富的觀光資源等，需要三縣共同來堅守、維護及推廣行銷。因此，三縣首長透過記者會正式合作成立「花木蘭聯盟」。

3位都是女縣長，取材歷史人物「花木蘭」形象建立區域聯盟名稱，從三縣市名稱「花」蓮、台「東」、宜「蘭」各取1字，並以太陽取代木字補日「東」字意象，營造宜花東位於台灣東方日出概念。下方英文字體結合國際對花木蘭認知將「MuLan」融合青山、蔚藍海水色彩，傳達台灣東部美好自然風光。

今天現場由「童玩節花露露」、「紅面鴨」、「熱氣球T寶」三縣夏季活動吉祥物助陣，共同宣傳夏季活動。依盟約內容，三縣在觀光、農業、文化推出各項合作共識，國際推廣部分，每年由三縣輪流辦理東遊台灣推介會，行銷宜花東觀光遊程，吸引國際遊客。(編輯:孫承武)1080608