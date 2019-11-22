不一樣的競選總部 洪慈庸打造親子基地

無黨籍立委洪慈庸（中）力拚連任，今年升格為新手媽媽的她。將總統蔡英文、立委洪慈庸大雅聯合競選總部打造為大雅「那個大雅的小孩圖書館親子基地」，22日親自「開箱」介紹。中央社記者趙麗妍攝 108年11月22日

（中央社記者趙麗妍台中22日電）無黨籍立委洪慈庸將總統蔡英文、立委洪慈庸大雅聯合競選總部打造為「親子基地」，未來舉辦繪本閱讀活動、實用工作坊，打造不一樣的競選總部。

洪慈庸今年升格為新手媽媽，她將總統蔡英文、立委洪慈庸大雅聯合競選總部打造為大雅「那個大雅的小孩圖書館親子基地」，今天她親自「開箱」介紹曝光。

洪慈庸指出，因鄰近中科園區，大雅周邊有許多新移入人口與年輕小家庭，但目前大雅親子館還在相關程序作業，考量在地親子空間休憩需求。

她規劃將大雅聯合競總以木質空間裝潢，打造為「那個大雅的小孩圖書館親子基地」，包括繪圖空間、繪本閱讀、溜滑梯、親子友善環境等。

洪慈庸表示，未來親子基地空間可提供台中的爸爸、媽媽和孩子們一個親子互動時光，希望透過場域讓所有家長、阿公、阿嬤更容易接觸、理解她對親子的政見，以及建構給下一代更好的未來。

她強調，政治可以不一樣、選舉也可以很不一樣，變成讓鄉親願意靠近，帶給大家更多歡笑的友善空間，親子基地將在23日舉辦開幕茶會。（編輯：張銘坤）1081122