馬祖島嶼霧氣特徵當成創作 將藝術體驗帶入校園

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地下工事展覽藝術家丁建中（後左），以馬祖島嶼常受霧氣影響為發想創作「靜候之景：馬祖列嶼」，將在馬祖南竿77據點展出。為讓藝術結合地方，前往連江縣立介壽國民中小學帶領藝術工作坊。中央社記者邱筠攝 111年1月18日

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（中央社記者邱筠連江縣18日電）馬祖生活常受「霧」影響，藝術家丁建中以藝術概念呈現島嶼生活特徵，並將創作概念帶入校園，讓國中生將心中的秘密風景畫入圖紙，體驗創作媒介和島嶼氣候特徵結合的藝術。

地下工事展覽藝術家丁建中，以馬祖島嶼常受霧氣影響為發想創作「靜候之景：馬祖列嶼」，未來將在馬祖南竿77據點展出。為讓藝術結合地方，昨天前往連江縣立介壽國民中小學帶領藝術工作坊，指導43名學生透過繪畫、油墨印刷操作，體會藝術成為島嶼生活創作媒介。

課程設計以「成為秘密的風景」為概念，藝術家丁建中課堂分享表示，馬祖島上每個人都有屬於自己秘密的風景，可能是玩耍的石頭屋牆角、防空洞塗鴉牆，或地方秘境，希望每個人可以將心中的秘密風景畫入圖紙，再以感濕油墨技術，讓學生體驗秘密風景遇濕浮現，風乾又消散的概念。

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連江縣立介壽國民中小學校長吳健忠分享表示，透過馬祖發展國際藝術島的十年計畫，得以擁有不同的藝術資源進入地方教育，希望孩子在藝術接觸過程受到啟發，也擁有多元體驗機會，得以延伸地方學生多元探索發展，未來也有機會為馬祖的藝術貢獻留下足跡。

執行策展團隊山冶計畫今天受訪表示，希望學生有機會理解藝術概念與創作方法，邀請在南竿鄉77據點創作的藝術家丁建中向學生分享，不僅希望地方孩子能夠理解藝術創作，也希望培養藝術種子，未來有更多機會讓地方孩子參與、體驗不同的藝術工作。（編輯：李錫璋）1110118

馬祖生活常受「霧」影響，藝術家丁建中以藝術概念呈現島嶼生活特徵，並將創作概念帶入校園，介壽國民中小學學生透過繪畫與感濕油墨操作體驗，感受多元藝術體驗形式。中央社記者邱筠攝 111年1月18日