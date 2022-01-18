更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美股重挫拖累 台股跌151點力守18200關卡
首頁 / 地方

馬祖島嶼霧氣特徵當成創作 將藝術體驗帶入校園

2022/1/18 16:45（1/18 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
地下工事展覽藝術家丁建中（後左），以馬祖島嶼常受霧氣影響為發想創作「靜候之景：馬祖列嶼」，將在馬祖南竿77據點展出。為讓藝術結合地方，前往連江縣立介壽國民中小學帶領藝術工作坊。中央社記者邱筠攝 111年1月18日
地下工事展覽藝術家丁建中（後左），以馬祖島嶼常受霧氣影響為發想創作「靜候之景：馬祖列嶼」，將在馬祖南竿77據點展出。為讓藝術結合地方，前往連江縣立介壽國民中小學帶領藝術工作坊。中央社記者邱筠攝 111年1月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱筠連江縣18日電）馬祖生活常受「霧」影響，藝術家丁建中以藝術概念呈現島嶼生活特徵，並將創作概念帶入校園，讓國中生將心中的秘密風景畫入圖紙，體驗創作媒介和島嶼氣候特徵結合的藝術。

地下工事展覽藝術家丁建中，以馬祖島嶼常受霧氣影響為發想創作「靜候之景：馬祖列嶼」，未來將在馬祖南竿77據點展出。為讓藝術結合地方，昨天前往連江縣立介壽國民中小學帶領藝術工作坊，指導43名學生透過繪畫、油墨印刷操作，體會藝術成為島嶼生活創作媒介。

課程設計以「成為秘密的風景」為概念，藝術家丁建中課堂分享表示，馬祖島上每個人都有屬於自己秘密的風景，可能是玩耍的石頭屋牆角、防空洞塗鴉牆，或地方秘境，希望每個人可以將心中的秘密風景畫入圖紙，再以感濕油墨技術，讓學生體驗秘密風景遇濕浮現，風乾又消散的概念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

連江縣立介壽國民中小學校長吳健忠分享表示，透過馬祖發展國際藝術島的十年計畫，得以擁有不同的藝術資源進入地方教育，希望孩子在藝術接觸過程受到啟發，也擁有多元體驗機會，得以延伸地方學生多元探索發展，未來也有機會為馬祖的藝術貢獻留下足跡。

執行策展團隊山冶計畫今天受訪表示，希望學生有機會理解藝術概念與創作方法，邀請在南竿鄉77據點創作的藝術家丁建中向學生分享，不僅希望地方孩子能夠理解藝術創作，也希望培養藝術種子，未來有更多機會讓地方孩子參與、體驗不同的藝術工作。（編輯：李錫璋）1110118

馬祖生活常受「霧」影響，藝術家丁建中以藝術概念呈現島嶼生活特徵，並將創作概念帶入校園，介壽國民中小學學生透過繪畫與感濕油墨操作體驗，感受多元藝術體驗形式。中央社記者邱筠攝 111年1月18日
馬祖生活常受「霧」影響，藝術家丁建中以藝術概念呈現島嶼生活特徵，並將創作概念帶入校園，介壽國民中小學學生透過繪畫與感濕油墨操作體驗，感受多元藝術體驗形式。中央社記者邱筠攝 111年1月18日
藝術家以馬祖島嶼常受霧氣影響為發想創作，並將創作概念帶入校園，示範感濕油墨操作方式，讓學生體驗作品遇濕浮現，風乾又消散的概念。中央社記者邱筠攝 111年1月18日
藝術家以馬祖島嶼常受霧氣影響為發想創作，並將創作概念帶入校園，示範感濕油墨操作方式，讓學生體驗作品遇濕浮現，風乾又消散的概念。中央社記者邱筠攝 111年1月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族