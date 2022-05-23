花蓮縣全境快篩陽視同確診 慈濟醫院3科別視訊診察

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮縣全境納入原住民族地區，全縣居民適用COVID-19「快篩陽性視同確診」，花蓮慈濟醫院今天啟動家醫科、小兒科視訊門診，首名看診的是14歲潘小妹，因屬輕症先服用退燒藥。

中央疫情指揮中心宣布，23日起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「快篩陽性視同確診」開放原住民族及離島居民適用，花蓮縣全境納入原住民族地區認定；花蓮慈濟醫院接獲指示後，隨即在22日完成相關作業，今天針對快篩陽性輕症的全縣民眾，提供網路視訊門診。

花蓮慈濟醫院表示，潘小妹是在21日出現發燒、喉嚨痛、全身肌肉痠痛等症狀，隔天在家快篩陽性，隨即透過網路預約視訊門診，今天上午由小兒部一般兒科主任詹榮華醫師看診。

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透過平板螢幕，詹榮華醫師悉心問診，確認潘小妹的食慾和精神狀況是否良好，仔細詢問有無出現COVID-19其他相關病症，並向陪診的媽媽說明，兒童或青少年的確診案例普遍會發燒1至2天，先服用退燒藥即可；但若是孩子後續發生嘔吐、腹瀉不止的情況，或是有眼球移動異常、鬥雞眼、意識不清、抽搐等疑似腦炎的症狀，則需要立即送急診就醫。

花蓮慈濟醫院表示，除了家庭醫學科、小兒科提供視訊門診，24日起再增加婦產科，讓無症狀或輕症的快篩陽性民眾可免接觸風險，透過視訊看病，由醫師開立醫囑並協請代理人到院繳費領藥。急診室旁的發燒篩檢區另外設有防疫門診，可提供PCR採檢和症狀給藥。（編輯：黃世雅）1110523