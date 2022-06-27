高雄校園暑假可辦實體活動 中學開放跨縣市校外教學

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高雄市政府宣布，7月1日起校園暑期活動可採實體方式舉辦。圖為高雄市苓雅區某國小學童們放學步出校園。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄市政府今天宣布，7月1日起校園暑期活動可採實體方式舉辦，國高中並放寬可經學生、校方與家長共同決議，辦理跨縣市校外活動，國小生則仍以在高雄市內舉辦為原則。

市府日前宣布到6月30日止採線上教學，原則上不舉辦實體課程，教育局長謝文斌今天在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布，7月1日起，課業輔導、營隊、社團、訓練等暑期課程及活動，可採實體方式舉辦，經家長同意後參加，校園生活逐步恢復常軌。

校外教學部分，謝文斌說，國小以市內辦理為原則；國、高中因疫苗已打到第3劑，放寬可經學生、校方與家長共同決議，辦理跨縣市校外活動。

此外，居家照護、隔離、自主防疫期間師生禁止進入校園；學生若於確診前2日曾到校上課或參與活動，全班師生停止實體活動3天等規定，則比照原來實體上課規定辦理。

Omicron新亞型變種病毒BA.4、BA.5邊境管控情況，市長陳其邁指出，從國外經驗來看，秋冬流行可能會以BA.4、BA.5為主，目前正嚴密觀察是否會跟流感有同時間、2種以上病毒感染情況，也建議中央流行疫情指揮中心考慮先準備好有預防感染40%功效、預防重症感染死亡也達80%的雙價疫苗。

衛生局簡任技正潘炤穎說，目前在高雄邊境共驗出BA.4有2例，分別來自泰國、美國，BA.5則有來自泰國、美國、德國共3例；遠洋漁港落地PCR篩檢部分，目前沒有查出新亞型變種病毒病例。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增3888例確診。高市府表示，其中有14例是境外移入、系統重複及改判，是這波疫情從4月一路上升以來最低，高雄市盛行率達15%，疫情穩定趨緩。（編輯：陳仁華）1110627

高雄市長陳其邁（左2）27日在防疫記者會指出，從國外經驗來看，秋冬流行可能會以Omicron亞型變異株BA.4、BA.5為主，目前正嚴密觀察是否會跟流感有同時間、2種以上病毒感染情況。中央社記者曾以寧攝 111年6月27日

（高雄市政府提供）