原住民族日 林佳龍：多元族群是台灣珍貴資產

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（中央社記者王鴻國新北1日電）民進黨新北市長參選人林佳龍表示，今天是原住民族日，紀念原住民族正名、入憲，追尋主體意識、爭取文化地位、恢復基本權益等運動的意義，提醒台灣社會重視多元族群文化。

林佳龍今天在臉書貼文表示，台灣原住民族有著美麗的語言文化、原生居住領域、社會與政治制度，卻在不同政權及外來移民影響下，被迫面對土地掠奪、文化流失等打壓，然而，即便面對困難與挑戰，原住民族仍團結彼此，堅毅地推動正名、恢復應有權益，一路努力爭取至今。

他表示，台灣有超過58萬的原住民人口，其中有近5成設籍在都市，又以居住在雙北及桃園居多，因此，他認為，除了要致力於保存原住民文化外，也要更重視都市原住民的權益及對自身文化保存的迫切需求。

他表示，他於行政院新聞局長任內催生原住民電視台，在台中市長及交通部長任內，皆致力透過教育學習、文化傳承、居住與土地正義等規劃，積極落實原住民族政策，但還有很多工作需要繼續努力。

他表示，新北市烏來區是山地原住民區，積極推動「泰雅族」的文化振興工作外，也有很多移居都市的原住民面臨生活上很多困難要克服，更同時面臨自身文化保存的矛盾，這是集體的課題。

他說，他將從教育傳承、產業發展、環境維護、觀光振興等面向，展現對當地主人的尊重，同時也提升族人對自身文化的認同感，以及保存自己文化的迫切需求。

他強調，多元族群是台灣珍貴的資產，期盼未來能更認識原住民族的優美文化，並教育自己的孩子尊重不同族群，讓台灣的文明保有多元文化的驕傲。（編輯：李錫璋）1110801