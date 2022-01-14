SHINee成員泰民入伍後憂鬱症惡化 轉替代役

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韓團SHINee成員泰民入伍後憂鬱症及恐慌症狀惡化，14日起轉服替代役。（圖取自instagram.com/lm_____ltm）

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓團SHINee所屬經紀公司SM娛樂表示，成員泰民在入伍後憂鬱症及恐慌症狀惡化，今天起轉服替代役。

韓聯社等韓媒引述SM娛樂聲明報導，泰民以前就患有 憂鬱症 憂鬱症小百科 4大症狀 情緒症狀： 情緒抑鬱低落、常感到難過而哭泣、高興不起來、提不起興趣、

情緒抑鬱低落、常感到難過而哭泣、高興不起來、提不起興趣、 行為症狀： 容易疲倦、全身無力、說話或動作反應變得緩慢、自殺企圖、

容易疲倦、全身無力、說話或動作反應變得緩慢、自殺企圖、 認知症狀： 無法專心或集中注意力、健忘、猶豫不決、罪惡感、自責、喪失自信、覺得自己沒用、無助無望、負面思考、輕生念頭、

無法專心或集中注意力、健忘、猶豫不決、罪惡感、自責、喪失自信、覺得自己沒用、無助無望、負面思考、輕生念頭、 驅力症狀：失眠或嗜眠、食慾減低或增加、體重減輕或增加、性欲減退 成因 生物層面： 當大腦內調控情緒的神經傳導物質功能不足時，就會導致憂鬱情緒、

當大腦內調控情緒的神經傳導物質功能不足時，就會導致憂鬱情緒、 心理層面： 人格特質、成長經歷、慣性思維、面對壓力時的內在感知與防衛機轉等，都會影響一個人的情緒反應、

人格特質、成長經歷、慣性思維、面對壓力時的內在感知與防衛機轉等，都會影響一個人的情緒反應、 社會層面：若個案所在的家庭、職業、經濟因素等社會環境是消極負向的，可能成為誘發或持續憂鬱症狀的危險因子 治療方式：生理性治療（如藥物治療）、心理治療（如認知行為治療） 資料來源：衛生福利部 看更多 關閉 及恐慌症，入伍後也持續接受治療與諮商，但最近症狀惡化，軍方判斷已無法在接受治療同時維持一般軍中生活，因此決定將泰民轉編為替代役。

SM娛樂表示，今後將盡力協助泰民專注於治療與靜養。

歌迷得知這項消息後紛紛在社群網站上發文，對泰民表達支持與愛意，希望他的狀況能早日改善。

這並非SM娛樂旗下藝人首次傳出深受身心問題所擾，與泰民同團成員鐘鉉在2017年因憂鬱症選擇輕生。

現年28歲的泰民去年5月以陸軍現役軍人身分入伍，新訓結束後編入陸軍軍樂隊服役。

泰民在2008年以團體SHINee出道，2014年首次以個人身分發行迷你專輯，在團體成員相繼入伍期間也活躍於日本、韓國等地；2019年更擔任SM娛樂與美國國會音樂（CMG）合作推出的男子團體SuperM隊長，與6名師弟攜手出輯，作為歌手、舞者及演員實力都備受肯定。（編輯：馮昭）1110114