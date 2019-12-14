日癌症患者5年存活率 前列腺癌最高胰臟癌最低

（中央社東京14日綜合外電報導）日本國立癌症研究中心公布最新統計顯示，日本癌症患者5年存活率平均為66.4%。若以癌症種類來看，5年存活率最高的是前列腺癌，達98.8%；最低的是胰臟癌，僅9.8%，相差懸殊。

日本放送協會（NHK）報導，國立癌症研究中心針對到2011年的2年間，在日本318個醫院等設施診斷出癌症的約65萬名患者，進行資料分析。

結果顯示，被視為癌症治療效果指標的5年存活率，整體平均為66.4%。

從癌症種類來看，5年存活率最高的是前列腺癌（攝護腺癌），達98.8%；第2名是女性乳癌，達92.2%；子宮體癌為82.2%；咽癌為80.6%；腎臟癌為80.1%；子宮頸癌為75.0%；大腸癌為72.6%；胃癌為71.4%；膀胱癌為68.4%。

另一方面，5年存活率最低的是胰臟癌，僅9.8%；第2名是膽囊癌的29.3%；肝癌為40.4%；肺癌為41.4%；食道癌為45.7%；腎盂和輸尿管癌為49.0%。

包括大腸癌及胃癌等5種癌症，就算患者屬於癌症同期，也會因為年齡不同出現5年存活率高低的情況。例如同屬大腸癌3期，50多歲患者5年存活率可達82.5%，而80歲以上患者就會降到65.1%。

由於這次公布的資料包括各醫院患者的5年存活率，國立癌症研究中心表示，如果該醫院治療的患者是屬於棘手癌症，那患者存活率自然會比較低，所以每間醫院無法單純拿來比較，只是作為民眾想知道每間醫院特徵時的參考。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1081214