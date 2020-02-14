研究：假新聞漫天飛 恐使武漢肺炎疫情惡化

根據14日公布的研究，社群媒體上包括不實訊息和不正確建議在內的「假新聞」愈來愈多，可能讓目前在中國擴散的武漢肺炎等這類傳染病的疫情惡化。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社倫敦14日綜合外電報導）根據今天公布的研究，社群媒體上包括不實訊息和不正確建議在內的「假新聞」愈來愈多，可能讓目前在中國擴散的武漢肺炎等這類傳染病的疫情惡化。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

路透社報導，在針對不實訊息散布如何影響疾病傳播所做分析中，英國東安格利亞大學（East Anglia University）科學家表示，任何成功阻止人們分享假新聞的努力，可能救人一命。

共同主持研究的東安格利亞大學醫學教授韓特（Paul Hunter）說：「當論及2019年冠狀病毒疾病時，網路上流傳很多不實訊息，談論病毒如何發源、怎麼造成的，以及病毒如何傳播。」

他強調：「不實訊息意謂錯誤建議能以非常快的速度散布，可能改變人們行為，讓人承擔更大的風險。」

韓特的團隊在研究中把重點放在另外3種傳染病上：流感、猴痘和諾羅病毒，不過研究結果對於對付2019年冠狀病毒疾病疫情也很實用。

韓特說：「假新聞不重視正確性，常以陰謀論為根據。」

為了這項研究，研究人員創造出諾羅病毒、流感和猴痘疫情的理論模型。

研究人員的模型也考慮到真實行為、不同疾病如何傳播、潛伏期和康復時間、社群媒體張貼貼文的速度和頻率，及現實生活中的資訊分享等種種研究。

韓特表示，他們也考量到對政府信任度愈低與人們愈傾向相信陰謀論之間的關聯、人們在網路同溫層之間的互動方式、以及「比起分享可靠消息來源的好建議，人們更有可能分享社群媒體上的錯誤建議」這種令人憂心的事實。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090214