抗MERS藥物實驗成功 或有助治療武漢肺炎

（中央社芝加哥13日綜合外電報導）一項新研究發現，吉利德科學公司（Gilead Sciences）研發的實驗性抗病毒藥物，能夠有效預防猴子染上中東呼吸症候群（MERS），也能顯著緩解症狀。

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）與快速傳播俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）密切相關。

研究結果今天刊登在美國學術期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences），研究的新發現讓人期望大增，抗MERS藥物瑞德西韋（Remdesivir）對於治療2019年冠狀病毒疾病可能同樣有效。瑞德西韋目前在中國進行臨床試驗治療2019年冠狀病毒疾病。

2019年冠狀病毒疾病目前全球累積確診病例有6萬5247例，死亡病例有1491例，大多發生在中國。

然而，瑞德西韋先前顯示對於感染伊波拉（Ebola）病毒的猴子有保護作用，但在人類身上並未產生相同效果。

美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute on Allergy and Infectious Diseases, NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）日前接受訪問時說：「瑞德西韋對於人類對抗伊波拉病毒無效，但有跡象顯示可能可以成功對付2019年冠狀病毒。」

NIAID科學家在猴子感染MERS病毒24小時之前，對猴子進行預防性投藥，並且針對染上病毒12小時之後的猴子投藥，這段期間是病毒最活躍時期。牠們與未經投藥的對照組比較；6日後，未投藥的猴子全都發病。

實驗發現，染病前對猴子進行治療，瑞德西韋能有效預防疾病，這組猴子並未出現任何感染症狀，肺部的病毒量明顯少，肺部也沒有任何損傷。

許多在猴子體內有效的藥物，在人類體內並無法發揮作用。

不過，研究人士表示，他們的研究新發現，為中國進行中的實驗帶來更多期望，也為基於人道考量對重症患者投藥帶來更多希望。（譯者：黃靖貽/核稿：嚴思祺）1090214