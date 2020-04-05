更多編輯台推薦新聞：
神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利
生活

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利

影片／恐龍時期雨林覆蓋南極 新研究供暖化評估
科技

影片／恐龍時期雨林覆蓋南極 新研究供暖化評估

電子追蹤資訊全都露 引發防疫與隱私權兩難論戰
科技

電子追蹤資訊全都露 引發防疫與隱私權兩難論戰

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑
國際

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美學者研發出武漢肺炎疫苗貼片 盼數月後人體試驗

最新更新：2020/04/05 21:42

（中央社倫敦5日綜合外電報導）美國匹茲堡大學醫學院研發出一支武漢肺炎候選疫苗，透過指尖大小貼片施打，經初步動物試驗能產生足夠抗體。這是首度經過同儕審查的武漢肺炎疫苗研究，盼數月後開始人體試驗。

匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh School of Medicine）的研究團隊表示，他們能夠快速研發出這支對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的候選疫苗，是因借助先前對「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）冠狀病毒和「中東呼吸症候群冠狀病毒」（MERS）的疫苗研發成果。

團隊成員之一匹茲堡大學醫學系副教授甘波托（Andrea Gambotto）表示：「SARS和MERS與SARS-CoV-2（武漢肺炎病毒學名）密切相關。我們從這2種病毒得知，有種稱為S蛋白（spike protein）的特殊蛋白質對於引發抗體相當重要。」

甘波托解釋，這支疫苗的貼片由400個微針頭組成，這些針頭是由糖和S蛋白製成，目的是在人體免疫反應最強的皮膚注入S蛋白。

匹茲堡大學團隊將研發結果發表在知名英國醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）發行的「E生物醫學」（EBioMedicine）期刊。這項研究還獲得美國國家衛生研究院 （National Institutes of Health）的數個研究單位資助。

研究人員將這支原型疫苗稱為PittCoVacc，經過在老鼠身上試驗，發現能在2週內產生「大量」對抗武漢肺炎病毒的抗體。根據他們的MERS實驗疫苗在動物試驗經驗，這類疫苗引發的抗體量足夠對抗病毒至少1年。

研究人員已向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出「試驗中新藥」（Investigational New Drug，IND）人體臨床試驗申請，一旦獲准，他們希望能在「數個月內」開始人體試驗。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090405

延伸閱讀
中國正與英美德3國合作研發武漢肺炎疫苗抗武漢肺炎 新加坡科學家研發新法快速測試疫苗武漢肺炎疫苗臨床實驗 中國已展開人體注射

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報