武漢肺炎全球最新情報 4/23

新加坡武漢肺炎疫情發燒，累計確診破萬。圖為9日原本人潮聚集的牛車水顯得泠清，商家多半大門深鎖。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月9日

（中央社台北23日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，新加坡疫情發燒，累計確診破萬。日前染疫的英國首相強生暫返工作崗位，而西班牙政府雖料將延長封城令，但放寬對14歲以下孩童限制。

世界衛生組織（WHO）22日表示，2019冠狀病毒疾病將伴隨世人很長一段時間，多數國家目前仍在抗疫初期階段。截至台北時間23日凌晨3時，法新社統計的全球病歿人數已增至18萬1234例，確診逾260萬2670例。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

海軍敦睦艦隊群聚疫情延燒，中央流行疫情指揮中心22日宣布新增1例武漢肺炎確診個案，為敦睦艦隊實習生，軍艦群聚感染累計28人染疫。目前全台確診累計426例。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中22日表示，敦睦艦隊疫情屬於突發狀況，台灣離封城還非常遠。

● 中國

中國國家衛生健康委員會官網22日早上通報，21日新增武漢肺炎確診病例30例，其中23例為境外移入，本土7例均來自黑龍江省哈爾濱市近期爆發的群聚感染。

哈爾濱成為中國武漢肺炎疫情新一波焦點，官方統計，當地一名87歲的確診病患已累計傳染給78人。圖為哈爾濱住宅小區人員出入管制。（中新社提供）

● 日本

日本放送協會（NHK）報導，日本東京都政府相關人士表示，22日新增132例2019冠狀病毒疾病病例，連續9天破百例，總計東京都內共有3439例，是日本47個都道府縣最嚴重的地區。

日本疫情延燒，但擋不住民眾前往鎌倉等地旅遊，包括鎌倉市長在內的11名地方首長憂防疫破功，22日要求神奈川縣知事封鎖海岸、封閉濱海道路。

● 韓國

韓國中央防疫對策本部通報，截至22日凌晨零時，境內確診新增11例，累計1萬694例；專家預估，疫情最長可能持續近2年。

韓國總統文在寅22日表示，針對疫情導致的經濟危機及就業問題，將設置40兆韓元規模的核心產業穩定基金，另對緊急僱用穩定對策投入10兆韓元，並承諾提供50萬個政府工作機會。

● 馬來西亞

疫情遍及全球，不僅造成許多地區採行封鎖政策，馬來西亞也從3月中實施行動管制令。馬來西亞雇主聯合會預測，疫情結束後，失業人口可能高達200萬。

● 新加坡

新加坡衛生部22日表示，初步確認新增病例1016起，總病例數增至1萬141例，突破1萬大關。

● 泰國

泰國22日通報新增15起確診病例和1起死亡病例，增幅持續下滑。泰國迄今有2826起確診病例，49起死亡病例。

● 印度

根據印度各省通報統計，截至22日上午，確診病例達到2萬80例，其中有645人死亡，3975人痊癒。

印度武漢肺炎確診突破兩萬例，但確診病例成長翻倍的速度已由原先的3天、4天減緩為8天，疫情似乎有趨緩跡象。

印度全國封鎖延長後，最痛苦的是從農村到都市討生活的日薪工人，他們將面對失業許久後的經濟困境。圖為德里月光市集搬運工人忙裡偷閒的資料照片。中央社記者康世人新德里攝 109年4月15日

※ 歐洲

● 英國

英國衛生部22日公布的新統計數字顯示，境內感染武漢肺炎在醫院不治病患，較前一天增加759人，總數攀升到1萬8100人。

英國逐漸走出疫情陰霾，首相強生（Boris Johnson）21日暫返工作崗位。強生與美國總統川普通電話，討論國際社會的疫情因應措施。

● 法國

法國政府22日表示，防疫封鎖期間，境內有超過1000萬名私營企業員工面臨解雇，這些人現在依靠政府擴大規模的社會保障計畫領勞工紓困金來度過危機。

● 德國

德國聯邦衛生部的羅伯特．科赫研究所（RKI）22日公布數據顯示，確診病例新增2237例，累計14萬5694例，死亡病例增加281例，累計4879例。

● 西班牙

西班牙22日說，過去24小時有435人死於疫情，單日不治人數連兩天微幅上揚，累計達2萬1717人。政府雖料將延長封城令，但放寬對14歲以下孩童限制。

西班牙衛生部說，西班牙是全球死亡人數第3多的國家，僅次於美國和義大利，確診人數再增加4211例，達到20萬8389例。

※ 美洲

● 墨西哥

墨西哥衛生部官員在例行記者會上說，確診病例21日新增超過700例，確診病例累計9501例，死亡病例新增145例，累計857人染疫不治。1090423

● 美國

美國總統川普21日宣布，將暫停移民入境60天，以確保美國勞工的工作機會不會被移民搶走。這項措施主要目標對象為申請俗稱「綠卡」的外籍人士。

美國國務卿蓬佩奧22日表示，中國趁疫情持續挑釁行徑，不只侵蝕香港自治權並逮捕泛民主派人士，更對台灣施加軍事壓力、脅迫南海鄰國。蓬佩奧呼籲各國共同加入究責中國行列。