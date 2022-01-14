中研院天文學家參與研究 似發現第2顆系外衛星

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）哥倫比亞大學和台灣中研院天文學家在另一個太陽系發現一顆看似繞行星運轉的衛星，這是史上第2次。和首例一樣，這顆衛星的特徵顯示它可能和地球所在太陽系的衛星非常不同。

美國國家航空暨太空總署 （NASA）的克卜勒太空望遠鏡（Kepler Space Telescope）在2018年退役。科學家今天表示，根據這支望遠鏡退役前獲得的資料，發現一顆直徑為地球2.6倍的衛星，它繞著一顆木星大小的氣態巨行星運轉，距離地球所在太陽系往天鵝座、天琴座方向約5700光年處。

光年是指光在真空中1年內行進的距離，約9.5兆公里。

以這顆衛星的直徑來看，它會比地球所在太陽系裡所有已知約220顆衛星都還要大，也比地球的衛星月球直徑大9倍多。

這份發表在「自然天文學」（Nature Astronomy）期刊的研究，主要作者是美國哥倫比亞大學（Columbia University）天文學教授吉平（David Kipping）。他說：「我們無法得知它的質量或確實成分，它可能是一個由輕薄鬆軟外殼包裹的岩石核心，或某種高密度核心外覆蓋著厚厚的大氣層。」

地球所在的太陽系中，衛星都是岩石或冰構成。

科學家目前已發現近5000顆太陽系外行星，但只發現了兩顆「系外衛星」。研究員解釋，此一現象的原因並非系外衛星比較稀少，而是因為行星通常比較大、比較容易發現。

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台灣的中央研究院天文及天文物理研究所（ASIAA）學者齊孝嵐（Alex Teachey）也是這項研究的共同作者。他說：「這是另一次令人振奮的系外衛星發現，也再次顯示大型衛星可能存在於其他行星系統中，而且我們是有可能觀測到的。」

齊孝嵐還說：「我們希望後續觀測能證實它的存在。不過，這項研究竭盡所能，發揮了搜索系外衛星的十多年經驗，在排除所觀測信號的其他可能性上大有幫助。（天文）學界難免有些懷疑的聲音，這也很重要，但我認為這份研究提出了一個很有說服力的縝密案例。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110114