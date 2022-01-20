巴西專家：故意感染Omicron恐危及個人及公眾健康

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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的病情較輕，且發生併發症風險較低，使許多人掉以輕心，甚至故意染病，但專家警告，這麼做將危及個人及公眾健康。

巴西聖保羅大學（USP）微生物學家巴斯特納克（Natalia Pasternak）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問表示，接種疫苗仍是獲得對新型冠狀病毒免疫力、避免住院和死亡的最安全和最有效方法。

巴斯特納克說，在幾十年前沒有疫苗的時候，許多父母會舉辦麻疹、水痘或德國麻疹派對，目的是讓受感染的孩子將病毒傳播給其他人。但這些聚會的風險極大，因為無法判斷哪個孩子會感染、出現較輕的病情或死亡。

同樣的道理適用於COVID-19。巴斯特納克說，Omicron變異株引起較輕感染只有初步證據，相關研究都是在動物身上完成，還無法將這些訊息轉移到人類。

巴斯特納克說：「到目前為止，我們看到的是在接種疫苗的人群中，Omicron沒有引發嚴重病情，但導致未接種的人住院或死亡。」

換句話說，由於疫苗接種的緣故，住院人數比去年少，但COVID-19遠不能與單純的感冒相提並論，因為就算是持續數天的輕度急性感染，也會對人們的生活產生直接影響和留下長期後遺症。

巴斯特納克以自己為例說，她在一個月前感染COVID-19，很可能是Omicron，直到今天她還沒有恢復嗅覺。

還有許多患者在感染後抱怨關節痛或頭痛數月，即使沒有住院，但這些都是令人不快的後遺症。

迄今發表的研究估計，受COVID-19影響的人中有10%到30%會出現持續數月的不適，且沒有人知道這會如何影響健康數年或數十年，所以最好不要故意讓自己感染病毒。

巴斯特納克說，就算表面上沒有症狀或症狀輕微，感染病毒的人如果不採取預防措施，例如自我隔離、保持社交距離或使用優質口罩，就有可能將病毒傳播給其他人。

換句話說，已接種疫苗、年輕力壯且沒有共病症的人，感染COVID-19導致併發症的風險更低，但不能保證不會把病毒傳染給他人（例如老年人、兒童及未接種疫苗者），也不能保證對方不會出現更嚴重的問題。

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此外，也沒有保證自然感染COVID-19獲得的免疫力會持續一輩子。通過Omicron變異株的傳播顯示，這種疾病有可能不止一次感染，也就是現在感染Omicron，未來可能再感染其他新的變異株。

根據世界上主要衛生當局的說法，預防COVID-19與避免引發重症的最佳方法是接種2劑或3劑疫苗，配戴優質口罩，與不屬於日常生活接觸的人保持距離，避免群聚，儘量在開放場所安排會議，並在封閉場所維持空氣流通。（編輯：郭中翰）1110120