美企業環境展望調查 最大風險是疫情再起和缺工

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）儘管美國企業去年結束時表現強健，但今天公布的調查結果顯示，企業仍擔心COVID-19疫情再度升溫及缺工，不過看好供應鏈問題趨緩。

美國全國企業經濟協會（National Association for Business Economics，NABE）在季度企業環境調查報告中指出，略超過1/3的企業經濟學家認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例激增是業務展望最大下行風險；其次是物價上漲。

整個2021年，通貨膨脹成為美國消費者和企業日益擔憂的問題。推高物價因素，包括全球人力物力短缺及物流塞車。

有近2/3的受訪經濟學家表示，他們公司的銷售額已經恢復到疫情前水準。

調查主持人霍格雷夫（Jan Hogrefe）說：「儘管短缺情況顯而易見，尤其是勞動力短缺。但企業財報和展望仍然樂觀。」

美國全國企業經濟協會發現，57%的受訪者面臨技術勞工短缺，比去年10月調查時多了10個百分點。此外，近1/4的受訪者也難以找到非技術勞工，遠高於上回調查的僅11%。

身兼波音民用飛機集團（Boeing Commercial Airplanes）首席經濟學家的霍格雷夫指出：「過去一年，這兩種人力短缺問題皆持續穩定擴大。」

近1/3的受訪者預料，人力短缺將持續到2023年，甚至之後。

相較之下，只有11%的受訪美國企業預期，明年仍存在供應鏈問題；但也有類似比例的受訪者認為，這類問題是他們面臨的主要下行風險。至於何時能解決，則眾說紛紜。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110124