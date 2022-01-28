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瑞典將建地下設施 安全儲存核廢料10萬年

2022/1/28 17:14
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（中央社斯德哥爾摩27日綜合外電報導）瑞典政府今天批準一項計畫，準備打造一個可安全儲存核廢料10萬年的地下設施，將貯存於金屬容器的已用過放射性核燃料深埋至岩床中。

綜合法新社與路透社報導，這些核廢料最終將儲存在福斯馬克（Forsmark）的一座地下設施。福斯馬克坐落在首都斯德哥爾摩以北約130公里處，瑞典3座核電廠之一就位於此處。

環境部長史傳霍爾（Annika Strandhall）在記者會上說：「我們這麼做是為了對環境和人類負責，也是為了替瑞典長期電力生產和就業機會著想。」

她還說：「妥善處理核廢料是我們這一代人的責任。這是40年來的研究成果，可以確保核廢料安全儲存10萬年。」

這項稱為KBS-3的解決方案已經醞釀數十年，還須獲得瑞典環境法院批准。

根據計畫，包覆貯存核廢料鐵製容器的巨大銅管將經由500公尺長的地下隧道深埋至結晶岩中，然後用膨土密封，以形成多道關卡來防止輻射外洩。

自全球首批核電廠於1950和1960年代問世以來，如何安全處理核廢料一直是棘手問題。國際原子能總署（IAEA）估計，全球目前約有37萬公噸高放射性的用過核燃料存放在臨時設施中。

瑞典核電廠自1970年代開始運轉以來，迄今已產生約8000公噸高放射性廢棄物，包括用過的核燃料。（譯者：劉文瑜/核稿：張佑之）1110128

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