法：蒲亭一心達成在烏目標 透過談判或戰爭都行

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，俄羅斯總統蒲亭今天告訴法國總統馬克宏，莫斯科打算達成在烏克蘭的目標，無論是透過外交或軍事手段都行。

根據法國總統府官員，蒲亭（Vladimir Putin）告訴馬克宏（Emmanuel Macron），莫斯科「要不透過協商，要不就透過戰爭」達成在烏克蘭的目標，還保證「無意」攻打烏克蘭核子設施。

這位要求不具名的法國官員還說，馬克宏認為蒲亭在「烏克蘭『去納粹化』和『中立』」等目標上「志在必得」。

蒲亭也要求承認2014年俄國兼併的克里米亞隸屬俄國，以及承認俄國已承認的烏東兩個分離區為獨立國家。

上述官員表示，烏克蘭「無法接受」這些要求。

馬克宏敦促蒲亭遵守國際法、勿傷害平民時，蒲亭否認俄軍鎖定平民。

上述官員表示，馬克宏回應蒲亭說，「發動攻擊的是俄軍」，「沒理由相信烏軍讓百姓身陷險境」。

上述官員還說，「蒲亭總統說他無意攻擊核電廠」，且會遵守聯合國原子能總署對核電廠保護的標準。

這次由馬克宏要求進行的通話歷時1小時45分，是俄國2月24日攻打烏克蘭以來，馬克宏與蒲亭第4度對話。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110307