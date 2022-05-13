日本國後島海岸發現女屍 疑是北海道船難失蹤者

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本第一管區海上保安本部表示，日前接獲俄羅斯方面聯絡得知，日本北方領土國後島的西側海岸有一女性遺體，初步研判可能與4月北海道知床半島外海船難有關。

日本放送協會（NHK）報導，第一管區海上保安本部表示，本月10日接獲來自俄方的聯絡得知，日本稱北方領土的國後島西側海岸有一女性遺體被海水沖上岸；俄方於本月6日發現這名女性遺體後安置在國後島的一家醫院。

上個月23日載有26人的北海道觀光船在知床半島外海發生沉船事故，至今尚有12人下落不明。日本海上保安本部初步研判這名女性遺體很可能與這起船難下落不明者有關，決定與俄方聯繫，進行確認。

發生船難的觀光船載有26人，4月23日出海通報船首進水後失聯，截至4月28日已知14人罹難、12人下落不明。搜救單位4月29日發現觀光船沉沒處，5月3日首度成功讓水下無人機進入船艙，截至13日尋人作業未有新進展。

日本所稱的北方領土是位於北海道根室半島外海的擇捉島、國後島、色丹島、齒舞群島這4座島，又稱北方4島。目前這4座島由俄羅斯實質統治，俄羅斯政府主張4島是俄羅斯領土，但日本政府主張是日本固有領土。

日本首相岸田文雄今年3月7日在參議院預算委員會答詢時，明言北方領土被俄羅斯非法占領。（編輯：陳惠珍）1110513