聯合國小組敦促阿聯 給予婦女平等離婚權利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦4日綜合外電報導）聯合國專家今天敦促阿拉伯聯合大公國在國籍法上賦予女性和男性相同的權利，並呼籲讓兩性在結婚、離婚上，都能享有平等的權利。

聯合國「消除對女性歧視委員會」（Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW）在對阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）進行第4次的定期審查後，並表達了上述關切。

消除對女性歧視委員會是由23位獨立專家組成的機構，負責監督「消除對婦女一切形式歧視公約」的執行情況。

消除對女性歧視委員會說：「本會對個人地位法（Personal Status Law）中，多項歧視婦女和女孩的條款表示憂心，尤其是在法律上保留男性的監護權、一夫多妻制的持續存在、婦女可用的離婚理由受限等。」

「本會建議阿拉伯聯合大公國進行全面的立法審查，賦予婦女在婚姻、家庭關係、離婚、財產、子女監護等面向上的平等權利。」

專家也擔心阿拉伯聯合大公國的女性，並未如男性一般，享有將國籍傳給子女的權利。

他們敦促阿拉伯聯合大公國給予該國婦女「獲得、改變、保留國籍的平等權利，並傳給其子女和外籍配偶」。

該委員會的成員納達瑞亞 （Lia Nadaraia）告訴記者，從上次2015年的定期審查後，阿拉伯聯合大公國有「重大的進步」，並希望這次委員會提出的建議，也能被該國所接受。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110705