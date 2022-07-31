俄羅斯新海軍準則 稱美國和北約是最大安全威脅

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（中央社聖彼得堡31日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在俄國「海軍日」簽署新的俄羅斯海軍準則，將美國尋求主宰世界海洋以及北大西洋公約組織（NATO）擴張，視為俄羅斯所面臨的最大威脅。

篇幅55頁的海軍準則寫道，俄羅斯國家安全和發展面臨的「主要挑戰和威脅」，是華盛頓「主宰世界海洋的戰略目標」以及北約軍事基礎設施向俄羅斯邊界移動。

準則稱：「俄羅斯獨立的內外政策面臨來自美國及其盟國的對抗措施，他們的目標是維持在世界上的主導地位，包括海洋。」

準則稱，莫斯科將致力強化探勘北極和當地礦產資源方面的領先地位，並透過增強北方艦隊和太平洋艦隊的潛力，來維持北極的「戰略穩定」。

準則還提到希望經由俄羅斯的北極海岸，開發一條從歐洲到亞洲「安全且有競爭力」的海上航線「東北航道」（Northeast Passage），並確保其全年運作。

準則稱：「今天的俄羅斯若沒有強大的艦隊，便無法生存…俄羅斯將堅定且堅決地捍衛其在世界各個海洋的利益。」

蒲亭在前帝國首都聖彼得堡舉行的俄羅斯「海軍日」視察後發表簡短演說，盛讚沙皇彼得大帝（Tsar Peter the Great）使俄羅斯成為海上強權，並提高俄國在全球的地位。

蒲亭還吹捧自製「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈在世界上堪稱獨一無二，並表示俄羅斯海軍將在未來幾個月內配備這種飛彈，而部署區域將取決於俄羅斯的利益。

蒲亭說：「這些（飛彈）將在未來幾個月內開始交付給俄羅斯武裝部隊，巡防艦高希柯夫海軍上將號（Admiral Gorshkov）將是第一艘攜帶這種強大武器執行戰鬥任務的艦艇。」

他說：「這兒最關鍵的是俄羅斯海軍的戰力…它能以閃電般的速度回應所有侵犯我們主權和自由的人。」

極音速武器的速度是音速的9倍，過去一年內俄羅斯曾用軍艦和潛艦試射鋯石巡弋飛彈。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110731