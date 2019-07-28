解除分期詐騙 單週騙百件2醫師也受害

（中央社記者黃麗芸台北28日電）刑事局今天表示，「解除分期」詐騙老梗歷史逾10年，仍有不少年輕人受騙，7月單週就接獲近百案通報，其中有2名年輕醫師也上當，且「MKUP美咖」的47案居高風險賣場之冠。

刑事局今天發布新聞稿表示，「解除分期」詐騙手法已在國內出現10年以上，堪稱詐騙老梗，雖在警方賣力宣導下，被騙人數已逐漸減少，但仍有不少對詐騙術掉以輕心的年輕人上當。

根據刑事局反詐騙165專線統計，7月15日至21日就接獲近百件民眾通報；遭民眾通報高風險賣場部分，「MKUP美咖」有47案居冠，「小三美日」有35案居次，「Booking.com（博房網）」也有12件，「雅聞（尚峪資訊）」為5件。

此外，被害人中還有2人是30歲以下的年輕醫師，警方呼籲愛網購的年輕族群要提高警覺。

桃園市1名27歲林姓女醫師上週接到假冒「小三美日」網路賣場的詐騙電話，對方謊稱林女訂單出錯，導致商品重複訂購12期，緊接著又由另一名歹徒假冒銀行專員來電，要求林女按指示操作ATM解除分期設定，結果遭騙走近新台幣6萬元。

此外，另一名家住台北市的29歲男醫師則接到假冒訂房網站Booking.com的詐騙電話，歹徒同樣套用「訂單出錯需操作ATM（或網路銀行）解除」的詐騙話術，男醫師遭騙受損2萬6000元。

刑事局指出，詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒電商及銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的銀行客服電話，藉此取信被害人，民眾接到陌生電話時，聽到「誤設為經銷商、批發商」「誤設為付費會員」「信用卡遭人盜刷重複下單」「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字，需提高警覺。

刑事局提醒，民眾切勿因為陌生電話另一方說出過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構，就輕信對方身分，且應牢記ATM或網路銀行都沒有任何解除扣款或取消訂單功能，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。（編輯：方沛清）1080728