假檢警詐老婦13金條 刑事局揭易受騙族群

（中央社記者黃麗芸台北1日電）刑事局今天表示，統計去年「假冒機構詐財」案件，被害者年齡超過50歲者占71%，且平均財損逾新台幣上百萬元，新北市79歲老婦因此被騙13塊金條，提醒民眾可撥打165專線查證。

刑事局今天發布新聞稿表示，新北市一名79歲老婦於去年12月在家中接獲市內詐騙電話，歹徒偽稱是台北地院「林姓主任檢察官」，誆稱老婦涉嫌違反洗錢防制法，要求清查其名下資產，信以為真的老婦便依歹徒指示到銀行購買黃金條塊，並到指定地點當面交付給一名「年輕的檢察官」，但實為車手。

老婦總計交付13塊金條、價值逾1900萬元，且歹徒為取信老婦，還持假冒的地方法院「假公文」，以「偵查不公開」為由，要求老婦保密且不能告知家人，實為繼續行騙。

刑事局指出，統計民國108年「假冒機構（公務員）詐財」案手法，被害者年齡為50歲以上者占71%，且平均財損金額超過上百萬元，顯見高齡者為此類詐騙被害的高風險族群。

為防制上述詐騙手法，刑事局說，除逐週統計歹徒所使用的詐騙電話號碼，並公布於165全民防詐網，供民眾查詢；同時，也結合民間業者，逐日傳送詐騙電話門號置於辨識來電App，協助使用者辨識詐騙電話。

另，刑事局網站也設置「詐欺車手專區」，置放取款車手影像供民眾指認，並提供懸賞獎金1萬元，鼓勵民眾協助辨識詐騙車手；還輔以適時發布新聞，運用各種平台進行多元化宣導，以及彙整受理案件情資，交專責單位循線追查可疑犯嫌。

刑事局提醒，民眾應隨時多關心家中長輩是否有異常徵象，並轉知相關「假檢警」詐騙手法，以免血汗錢遭騙；並呼籲民眾若接獲來電聽到「身分遭冒用」「涉及刑案」「電話做筆錄」「傳真公文」或「監管帳戶」等關鍵字，請提高警覺遇到詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。（編輯：李錫璋）1090101