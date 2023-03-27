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北市少年隊組長騎機車疑撞貨車 傷重送醫不治

2023/3/27 18:06（3/27 22:11 更新）
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一名男子27日騎機車行經台北市南港區北流中心附近時，疑不慎撞上貨車車斗後倒地，傷重不治；據悉死者為台北市警察局少年警察隊預防組長莊建中。事故原因仍有待後續調查釐清。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月27日
一名男子27日騎機車行經台北市南港區北流中心附近時，疑不慎撞上貨車車斗後倒地，傷重不治；據悉死者為台北市警察局少年警察隊預防組長莊建中。事故原因仍有待後續調查釐清。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月27日
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）北市南港今天發生死亡車禍，一名男子騎機車行經南港北流中心附近時，疑不慎撞上貨車車斗後倒地，傷重送醫後宣告不治。據指出，死者為台北市警察局少年警察隊預防組長莊建中。

台北市警消今天上午8時49分獲報，台北市南港區市民大道8段、南港路2段41巷口，有一名50多歲機車騎士因意外而頭部有外傷。獲報後，立即派員協助送醫急救。

經調查了解，大貨車駕駛71歲邱男在案發時駕車進入市民大道8段工地，並臨時停車於車道上；58歲莊姓男騎士騎車由市民大道外側車道行駛至肇事處時，莊男疑車頭先撞及同向同車道的爆閃燈後再碰撞大貨車。

事發後，莊男當場倒地頭部有撕裂傷，經送內湖三軍總醫院急救，今天上午11時許被宣告不治；大貨車邱姓駕駛未受傷。

警方酒測，邱、莊2人都未酒駕。詳細肇事原因，仍有待後續調查釐清。

據指出，莊建中騎機車上班途中發生不幸，目前少年隊已全力協助家屬處理後事。（編輯：戴光育）1120327

#莊建中
#市民大道8段
#台北市
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