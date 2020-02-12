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私載逾7萬個N95口罩準備出海 海巡攔截澎湖漁船

最新更新：2020/02/12 16:47
海巡署第七岸巡隊12日在一艘報關準備出海的澎湖籍漁船內，查獲7萬1000個N95口罩，不排除是準備走私謀利，全案擴大調查中。（第七岸巡隊提供）中央社　109年2月12日
海巡署第七岸巡隊12日在一艘報關準備出海的澎湖籍漁船內，查獲7萬1000個N95口罩，不排除是準備走私謀利，全案擴大調查中。（第七岸巡隊提供）中央社　109年2月12日

（中央社澎湖縣12日電）武漢肺炎延燒，引發國內搶購口罩風潮。海巡署第七岸巡隊今天竟在一艘報關準備出海的澎湖籍漁船，船艙內竟有7萬1000個N95口罩，由於口罩管制出口，不排除是走私謀取暴利，正擴大調查。

武漢肺炎疫情正延燒，口罩已成管制物資，海巡署第七岸巡隊12日在一艘欲出海的澎湖籍漁船發現7萬1000個N95口罩；由於口罩管制出口，不排除是為走私謀取暴利，正擴大調查中。（第七岸巡隊提供）中央社　109年2月12日
武漢肺炎疫情正延燒，口罩已成管制物資，海巡署第七岸巡隊12日在一艘欲出海的澎湖籍漁船發現7萬1000個N95口罩；由於口罩管制出口，不排除是為走私謀取暴利，正擴大調查中。（第七岸巡隊提供）中央社　109年2月12日

海巡署第七岸巡隊今天中午12時40分許執行漁船出港安檢船艙時，發現一艘澎湖漁船載運大量口罩，經清點後，數量為不明防塵用N95口罩125箱及醫療用N95口罩70箱，共計約7萬1000個，不排除是準備走私謀取暴利。

船長向安檢人員表示，這批口罩是準備運往澎湖望安和七美等離島，但因口罩目前管制出口，岸巡人員懷疑這批口罩，可能由台灣本島運抵澎湖，再透過漁船運出，準備在海上交易，除先行登錄外，也通報望安和安檢單位全程監控管制。

第七岸巡隊副隊長鄭文豪表示，經查獲攜帶超量口罩出境者，依財政部關務署於1月3日公告，因應武漢疫情嚴峻，為確保國內口罩需求，自1月24日至2月23日止，出境隨身攜罩口罩合理數量，以每人最多5盒（每盒50片）為限，將依海關緝私條例第39條之規定，沒入貨物，得依同條例第36條第1項規定，處貨價3倍以下之罰鍰。（編輯：黃世雅）1090212

海巡署第七岸巡隊12日中午執行漁船出港安檢時，發現一艘澎湖籍漁船載運大量口罩，經清點後，數量為不明防塵用N95口罩125箱及醫療用N95口罩70箱，共計約7萬1000個。（第七岸巡隊提供）中央社　109年2月12日
海巡署第七岸巡隊12日中午執行漁船出港安檢時，發現一艘澎湖籍漁船載運大量口罩，經清點後，數量為不明防塵用N95口罩125箱及醫療用N95口罩70箱，共計約7萬1000個。（第七岸巡隊提供）中央社　109年2月12日
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