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因應國際環境變化 中國將修訂國防教育法

2024/4/23 15:58
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（中央社台北23日電）2001年施行的中國「國防教育法」面臨修訂，官方今天將修訂草案提請全國人大常委會議審議，修訂的理由則是「國際國內環境發生許多新變化」，對「全民國防教育」提出新的更高要求，需要及時修法。

央視新聞報導，中國「國防教育法」修訂草案23日由官方提請第14屆全國人大常委會第9次會議，進行初次審議。

報導提到，「全民國防教育」是建設鞏固國防和強大人民軍隊的基礎性工程，是「弘揚愛國主義精神、增強全民國防意識的有效途徑」。

這項報導強調，進入「新時代」，「國際國內環境發生許多新變化」，對「全民國防教育」提出新的更高要求，需要對「國防教育法」及時進行修改完善。

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根據報導，中國「國防教育法」修訂草案主要內容包括：明確國防教育的內涵定位，明確國防教育的指導思想，明確國防教育領導體制和工作職責，完善學校國防教育體系，拓展社會國防教育範圍和管道，加強國防教育的保障等。

報導指出，現行的中國「國防教育法」是2001年由第9屆全國人大常委會第21次會議通過，2018年曾進行過一次「打包修改」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130423

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