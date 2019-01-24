文化地標 台南市美術館27日正式營運

座落在台南市中西區南門路上的台南市美術館1館，前身是台南警察署，是當前台灣現存最早的警察署廳舍，預定27日正式營運。圖右為台南市美術館1館、左為國立台灣文學館。中央社記者張榮祥台南攝 108年1月24日

（中央社記者張榮祥台南24日電）日治風情十足的台南市美術館1館及嶄新前衛的台南市美術館2館，預定1月27日正式營運，這2座文化地標讓台南舊市區400年來新舊風味更顯交融，建築風格更多元。

座落在台南市中西區南門路上的台南市美術館1館，前身是台南警察署，興建於1930年，1931年落成，是當前台灣現存最早的警察署廳舍，1998年6月26日被指定為古蹟，2010年台南縣市合併升格直轄市後，警局業務遷至新營，2011年被選定為台南市美術館1館基地。

1館整建後，盡復日治原色風情，除古蹟本體外，後方還增設新建棟，作為大型展覽空間，採國際規格挑高5.5米，1、2樓為展覽及卸貨空間，3樓則作為典藏庫及修復室使用。

1館去年10月17日開館試營運，期間推出典藏捐贈展「相挺Your Support」、建築修復展「體趣」、典藏修復展「修復記事」三大展覽。

台南市美術館2館是座新建的前衛風格建築，位於中西區忠義路上，1館和2館間步行的距離不到5分鐘，望眼所及，興之所致，還能走到旁邊的全台首學台南孔廟、國立台灣文學館及日治時期的武德殿逛逛。

2館早期是台南檨仔林（芒果林）區域，清代時期建有海東書院，日治時期保留北白川宮親王寢殿「御遺跡所」，1902年在北側成立台南博物館，博物館遷移後，1923年改建為台南神社，1946年變更為忠烈祠，1969年改為台南市立體育館，1991年又改建為公十一地下停車場及公園，如今成為美術館。

2館由日本建築師坂茂規劃設計的，以台南市樹鳳凰木的鳳凰花，轉化成2館的五角形碎形屋頂，詮釋台南市的形狀。坂茂也因2館設計，獲台南市政會議通過頒贈榮譽市民。

2館今年1月14日落成謝土，台南市美術館今天宣布，1館和2館預定於27日正式營運，館方當天將舉行2館開館揭幕儀式，且將邀請總統蔡英文、文化部長鄭麗君、前行政院長賴清德、台南市長黃偉哲等人出席。

1館和2館正式營運後，隨即開展，1館展覽主題是「府城榮光」，展期直到5月7日；2館展覽主題是「台灣禮讚」，展期至5月21日。

值得一提的是，台南市美術館1館已成立「美術科學研究中心」，使台南市美術館成為全台唯一設有科學研究、修復畫作的美術館。（編輯：陳俊碩）1080124