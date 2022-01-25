離島首件國家重要古物 蔡復一畫像金門常態展出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國立台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康（圖）表示，「蔡復一畫像」是當前台澎金馬年代最早，且品秩位階極高的明代祖先畫像，也是離島首件國家重要古物。中央社記者黃慧敏攝 111年1月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）明朝晚期的「國防部長」蔡復一，出身金門。他的畫像是台灣地區年代最早，且品秩位階極高的明代祖先畫像，也是離島第一件國家重要古物，現在金門歷史民俗博物館常態展出中。

蔡復一1576年出生於金門縣蔡厝，是金門蔡厝青陽蔡氏2房第21世裔孫，為晚明萬曆、天啟政壇與文壇的知名人物，1625年逝世。

國立台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康接受中央社專訪表示，「蔡復一畫像」是現今所知唯一一幅記錄蔡復一容貌細節的傳世肖像畫，也是當前台灣、澎湖、金門、馬祖等地可見年代最早，且品秩位階極高的明代祖先畫像，時間上限在1625-26年間，最晚不晚於1644-45年。

金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰接受中央社訪問說明，蔡復一畫像一直放在蔡厝蔡復一的故居，每年冬至和蔡復一忌日時拿出在蔡氏家廟祭拜。但每年兩次一拆一放，家族憂心畫像受損，民國80年代改以畫像相片取代；直到106年，受文化局委託，台南藝大取出畫像調查研究，畫像才離開蔡厝。

南藝大在107年完成「蔡復一文化資產價值研究」報告後，金門縣府於107年7月9日通過「蔡復一畫像」為文化資產「一般古物」。之後，「蔡復一畫像」修護與清潔工作展開，109年4月完工，文化部進而在7月15日公告「蔡復一畫像」為金門縣第一件國家級文化資產「重要古物」，同時也是離島首件國家重要古物。

在外「流浪」多年，「蔡復一畫像」去年12月初返回金門，文化局並規劃「蔡復一畫像前世今生典藏展」，即日起在文化園區金門歷史民俗博物館常態展出。

有趣的是，眼尖的觀眾會看到畫像中，蔡復一的眼睛明顯「大小眼」。盧泰康說，蔡復一的自述和同時代作品都曾明確指出蔡復一一眼失明，套用現代用語就是「啾咪」，由此可見畫像的寫實風格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧泰康進一步指出，蔡復一曾自稱「瞽且尫者」、「天之畸人」，「尫」是骨骼彎曲或瘦弱之意；從中窺知蔡復一除了是「獨眼龍」，同時又是佝僂且跛腳。但身形的缺陷不阻礙蔡復一的成就，蔡復一官至五省經略、四省總督，死後追贈兵部尚書，相當現代的國防部長；加上擅長詩吟作對，是明晚期政壇與文壇重量級人物。

「蔡復一畫像前世今生典藏展」分「一目觀天金門奇人」、「蔡大人說故事」、「詩人蔡復一」、「古物的前世今生」、「國家重要古物展示」5單元，以不同主題呈現「蔡復一畫像」的歷史定位。畫像以真品和複製品交替展出。文化局並透露，文化部文資局官員在觀賞過典藏展後表示，期待將來也能在台灣本島展出。（編輯：管中維）1110125

金門縣文化局規劃「蔡復一畫像前世今生典藏展」，即日起在文化園區金門歷史民俗博物館常態展出，金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰（圖）欣見先祖蔡復一畫像回鄉，盼讓民眾認識這位出身金門、明朝晚期國防部長的一生。中央社記者黃慧敏攝 111年1月25日

金門縣文化局規劃「蔡復一畫像前世今生典藏展」，即日起在文化園區金門歷史民俗博物館，分5單元常態展出，以不同主題呈現「蔡復一畫像」的歷史定位；現場並安排親子互動。中央社記者黃慧敏攝 111年1月25日