聽聲音解心結 魏世芬盼與母親好好說話

（中央社記者張若瑤台北13日電）聲音詮釋指導魏世芬去年出書闡述如何透過聲音療癒內在傷痕，書寫完她才發現，心中最想解的結是「不要對媽媽講話這麼難聽」。魏世芬錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享從喜歡音樂到用聲音與世界連結的過程。

若說父親啟蒙了魏世芬對古典音樂的興趣，點燃她渴望成為「聲樂家」的熱情；那麼母親所扮演的，便像是她追逐夢想道路上，考驗與磨難心性的角色，「從小就被我媽訓練，她的要就是不要，必須回到身體中心點去聽她說話背後的意思」。

在出國唸碩士之前，魏世芬的人生深受母親影響，她曾兩度考進師範體系，一次是五專一次是大學，「家人很高興，因為師範不好考，但我填志願卡的時候，舌頭都快咬斷了」。18歲的魏世芬，聲帶因過度練習發炎長繭，「聲樂家」夢碎，她找不到唸師範大學的意義，於是和媽媽提出交換條件，「文憑拿到手，完成實習1年的目標，讓我到國外找一線的表演老師學習」。

但母親在臨行前反悔了，「她以前是小學老師，認為我好不容易穩定下來，不宜再動。」魏世芬感到過度沉重的愛，讓她有被掐住的感覺，直到父親出手打破僵局，「爸爸告訴媽媽，說我的心很大，不讓我滿足，他覺得我會死」。

於是23歲的魏世芬人生有了大轉彎，投入「聲音詮釋指導」（Vocal coach）的領域，在台灣只學好女高音曲目的她，到美國西敏大學開始涉獵世界上幾乎所有的藝術歌曲，從最後一名慢慢往前拚。當時，魏世芬在27歲聽見自己快樂的聲音，甚至滿腦子計畫畢業留在紐約發展，而父母親卻在此刻給魏世芬下最後通牒，「他們很擔心我會繼續念博士，讓我畢業隔年必須把自己嫁掉，否則永遠都不要回來了」。

當魏世芬抱著滿滿喜悅返回台灣，想一展長才，卻發現很難對周遭的人解釋自己的專業，製作人王偉忠就曾安慰魏世芬：「台灣沒有這個科系，妳回來找工作很辛苦啊！」後來，魏世芬到父親推薦的學校就職，在非音樂的領域中，更是常發生雞同鴨講的互動，「我要說服學校買一台270幾萬元的史坦威鋼琴，並讓總務處理解在做工程時必須保持恆溫恆濕，這個過程十分費力，我不明白他們為什麼不懂，就會產生情緒」。

發現和世界溝通是困難的，29歲的魏世芬開始厭惡自己的聲音，那2年的工作只是人生短暫的停留，但掙脫他人既定思想的框架卻讓她足足痛苦了6年。中間，魏世芬在父母設定的30歲底線結了婚，當時的她，雖然排斥卻仍舊被習慣制約在母親的安排之下。

「媽媽非常重視家庭，我是她最愛的小孩，所以舉手投足，包括髮型，她都會有很強烈的意見。」在圓山舉辦的婚禮場景是一片喜氣的紅，魏世芬想在喜宴中換穿深藍色旗袍，母親卻以那是喪禮服裝反對，「台下紅台上也紅，我只剩一顆頭」，被魏世芬的說法氣到，母親一度賭氣說她不去參加了。

組了家庭後的魏世芬，興起要自立自強、不讓母親管太多的念頭，但母親週末都從台中上台北探望她，總在一進家門就打開冰箱仔細檢查，然後用很不好意思的口吻對女婿說：「歹勢啦！伊蝦咪攏袂曉，我來摒掃。」母親的這些舉動差點沒讓魏世芬的先生昏倒，「從小到大，媽媽幾乎幫我做好所有的事」。

直到有天魏世芬牽著孩子的手走路撞上電線桿，才體認到自己原來竟不知如何當母親，她把焦慮顯化在天涼「穿長袖」這種日常細節中，「我重複叮嚀女兒帶外套，她回我，媽媽妳就和阿嬤一樣」。這句話讓魏世芬整個人愣住。

婆婆則是另一個點醒魏世芬看向內在叛逆特質的人，「因為媽媽什麼都幫我整理，所以只要有人和我說該怎麼做，我都會回不要，甚至不覺得別人是好意的」。反省為何無法輕鬆接受他人安排，魏世芬到45歲後才開始面對這塊被藏最深的傷口，「自己心裡最想解的，是我可不可以別對媽媽講話這麼難聽？」

經過時間沉澱，50歲的魏世芬寫書時，幾乎絕口不提母親，「我怕寫了她會傷心，可是身體中的怒氣就是沒辦法消失」。書完成了，魏世芬才開始慢慢整理那些曾經避而不談的情緒，「我從她的聲音中理解媽媽的愛，以及一個受日本教育的女性，在教養一個愛冒險、什麼都想做的孩子時，除了約束外，不知如何是好的感受」。

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一輩子都很「用力」證明自己，魏世芬是如何由外而內，在生命中的各個階段，透過不同的人事物，一次又一次跨越那些過不去的坎？這些內容將在13日「空中小客廳」（https://reurl.cc/Ero2YK）播出，或可上中央社YouTube（https://youtu.be/mHU-2CFoP-c）觀看全影音專訪。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110513