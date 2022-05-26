嘉義沙坑國小落實體驗音樂會 為學生製作門票

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國立傳統藝術中心「偏鄉小學音樂推廣巡演計畫–萌芽之旅」日前完成巡演行程，3到5月間走訪10縣市共11所小學，透過豎琴演奏家李哲音的「豎琴獵人偏鄉巡演團」，以演奏形式和偏鄉學子產生直接共鳴。圖為台東縣達仁鄉土坂國小學童近距離接觸豎琴。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月26日

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）嘉義縣沙坑國小為了讓孩子體驗甚麼叫做「聽音樂會」，校方為孩子們製作音樂會門票，要孩子們憑門票排隊入場。豎琴演奏家李哲音看在眼裡，內心有著滿滿的感動。

國立傳統藝術中心邁入第2年的「偏鄉小學音樂推廣巡演計畫－萌芽之旅」日前完成巡演行程，3月到5月間走訪新竹、南投、台東等10個縣市共11所小學，透過李哲音的「豎琴獵人偏鄉巡演團」以演奏形式和偏鄉學子產生直接共鳴，巡演最終站就在嘉義縣竹崎鄉沙坑國小。

李哲音今天接受中央社專訪時表示，他很感動沙坑國小為了讓孩子體驗甚麼叫做「聽音樂會」，用心製作音樂會門票，讓孩子們憑門票排隊入場，「他們全校只有21個孩子，1年級以外的18人，組成了10多個聲部的絲竹樂團，用短短2個半月的時間，練習我寫給孩子的曲子，現場作演出，我非常感動。」

沙坑國小學生劉湘涵也在演奏後提到，自己要更加努力學習揚琴，希望有一天換自己演奏給別人聽。

李哲音說，除了介紹古典音樂，這次也安排與孩子們合奏演出，包括鯉魚國小直笛隊、桃山國小合唱團、潭南國小合唱團、憲明國小陶笛隊、土坂國小歌謠隊、達魯瑪克實驗小學歌謠隊、松浦國小排笛隊、橋頭國小許厝分校鼓隊、集來國小陶笛隊、大文國小烏克麗麗隊，以及沙坑國小絲竹樂團，每個學校學生都有上台分享。

李哲音說，孩子們為了上台演出努力練習，上台時緊張羞澀的神情，掌聲響起時開心雀躍的笑顏，「這是陪伴孩子學習成長的過程，也是萌芽之旅另一層意義之所在。」

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李哲音回憶，像花蓮縣松浦國小排笛隊7名孩子，原本要在4月全中運擔任開場表演，為此整整準備了一整年，結果全中運臨時決定延後舉辦，孩子們非常失望，但這次的推廣，就安排樂團與孩子們一起合奏，也讓孩子們稍稍沖淡全中運延期無法上台的苦悶。

李哲音說，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情比較緊張，還好他們的演出在5月19日都已結束，「或許這是近期最後一場校園演出，但在不久的將來，我們一定會繼續走下去。」（編輯：張雅淨）1110526