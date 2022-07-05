「誰是建築師？」特展 看見戰後建築師制度演變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北5日電）建築師原來只是「技師」，直到1971年「建築師法」實施之後才成為獨立專業身分，台博館推出「誰是建築師？二戰後台灣現代建築師制度的演變」特展，今天舉行開幕記者會。

展覽特別回顧二戰後台灣「建築師」專業的形成與變遷，展出前輩建築師相關文物、現代建築模型、珍貴建築圖說等文獻資料，讓社會大眾深入了解「建築師」專業。

開幕式包括文化部政務次長蕭宗煌、立委吳思瑤、國立台灣博物館館長洪世佑、策展人吳光庭；建築師李祖原、費宗澄、林洲民、許宗熙、陳柏森；台灣建築學會理事長曾光宗、台灣現代建築學會理事徐昌志、實踐大學建築設計系主任王俊雄；天主教白冷外方傳教會修士歐思定等人出席。

蕭宗煌表示，台博館自2006年起在建築界的協助下，推動二次戰後台灣經典建築圖說的徵集、保存及數位化工作，並依據圖說徵集成果，進行一系列研究。期盼未來在建築界的持續支持下，台博館能繼續完整保存台灣珍貴建築書圖及史料工作。

吳思瑤致詞時表示，文化部近年政策重視建築文化的傳承，期望未來能累積更多建築相關研究、資料，並參考國際案例，持續朝打造台灣建築文化中心或設置建築博物館的方向前進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

建築學者吳光庭表示，此展覽透過照片、證件、文物、設計書圖、歷史年表、建築模型等200多件展品，呈現自1945年二戰後「台灣現代建築師制度」從形成到成熟的過程。同時呈現不同世代建築人如何在困境下，以設計改造實質環境，影響二戰現代化台灣的城市與建築風貌。

洪世佑表示，自2006年起台博館即與建築學界合作，致力於二次戰後台灣現代建築圖說徵集、保存與數位化的工作，這12萬件建築圖說及文件，是重要的基礎資料，有助於回顧台灣建築發展的早期軌跡，思考台灣現代化的歷程。（編輯：張雅淨）1110705