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國圖南部分館暨聯合典藏中心決標 114年底啟用

2022/7/7 12:22
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（中央社記者張榮祥台南7日電）座落於台南市新營區的國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心新建工程案，已完成評選決標作業，預定民國114年底完工啟用。

國家圖書館今天發布新聞稿指出，國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心新建工程案，已完成評選決標作業，由宏昇營造股份有限公司得標，這是政府推動全國性大型公共建設的一大步。

國圖表示，新建工程採購案將於7月中旬簽約，9月動土，預定114年底完工啟用。

國圖南部分館暨聯合典藏中心是地下1層、地上5層的建築物，位於台南市新營區文高11用地，將規劃為國家圖書館南部分館和國家聯合典藏中心兩個區塊。

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南部分館設在保留80%以上樹木植栽的閱讀公園內，涵蓋智慧型自動化倉儲書庫（ASRS）、知識之徑（書山）、分齡分眾知識探索服務中心、台灣兒童及青少年文學史料中心，是南台灣唯一國家級公共圖書館，未來將成為圖書資訊發展與圖書館服務的創新育成中心。

國家聯合典藏中心規劃高層高效、高密度倉儲書庫，同時設有典藏台灣的特藏文獻庫、視聽資料庫等，完整典藏全國出版圖書資料和學術資源，且保存數位資源，在南台灣建置圖書資源與文化記憶。（編輯：陳仁華）1110707

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