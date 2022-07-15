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逾百件台灣設計 前進馬來西亞喬治市藝術節

2022/7/15 17:22（7/15 17:48 更新）
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「島嶼島—台灣設計週」今年將前進馬來西亞喬治市藝術節，透過主題展「不只是美麗」展出逾百件台灣設計作品。圖為「島嶼島—台灣設計週」活動海報。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月15日
「島嶼島—台灣設計週」今年將前進馬來西亞喬治市藝術節，透過主題展「不只是美麗」展出逾百件台灣設計作品。圖為「島嶼島—台灣設計週」活動海報。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月15日
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（中央社記者王寶兒台北15日電）馬來西亞喬治市藝術節擁「東南亞最具影響力藝術節」之稱，今年「島嶼島—台灣設計週」將前進喬治市藝術節，透過主題展「不只是美麗」展出逾百件台灣設計作品。

「島嶼島—台灣設計週」由駐馬來西亞台北經濟文化辦事處文化組主辦、黑土設計策劃執行，將於明天在檳城喬治市藝術節登場，除主題展「不只是美麗」外，台、馬2地專家也將交流對話，探討「設計」如何帶動城市的活力和整個社會的進步。

喬治市藝術節在2010年創立於馬來西亞檳（城）州喬治市，最初為慶祝喬治市於2008年7月被聯合國教科文組織列為世界文化遺產而辦理，推辦至今已成大馬年度重要藝文慶典。

文化部今天發布新聞稿表示，「島嶼島」為藝術節單元之一，藉由策辦台灣主題藝文活動，激發馬來西亞民眾對台灣文化的關注與討論。過去2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，藝術節規格縮減且多數節目改為線上辦理，今年大馬疫情趨穩，熱鬧回歸實體活動。

「不只是美麗」主題展將從公共建設、藝文策展、地方人文和流行文化等4大子題呈現台灣不同面向的設計表現，展出包含設計圖稿、畫作、視覺影像到雕塑及模型等逾百件作品，例如獲2022年葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的阿美族古調專輯「八歌浪Pakelang」、第22屆金曲獎最佳專輯包裝獎的Kiss Your Eyes、台劇「茶金」視覺設計等皆為展出作品。

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展覽期間將搭配辦理6場論壇，主題包含「美感騷動」、「設計力與社區力」等。

其中，「設計力與社區力」主題論壇，將邀大馬專家學者在展覽會場進行2場圓桌論壇。第1場由檳城環球旅遊機構總執行長黃茁原、CUTOUT 雜誌創辦人林傑、ForReal Studio創意工作室創辦人Jin & Lyn對談；第2場由破浪布袋戲班團長林雲濠、Lostgens’藝術空間負責人楊兩興及婆羅洲美學實驗室創辦人張文婷分享如何將設計帶入社區。（編輯：陳政偉）1110715

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