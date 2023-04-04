紐約參展見到蔡總統 台灣插畫家直呼不可思議

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（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）插畫家張雅晴、鍾逸婷近期赴紐約參加獨立漫畫節，期間見到總統蔡英文，對蔡總統的親和力印象深刻。在紐約參展之餘和國家元首同台互動，兩人同感幸運，直呼不可思議。

以A ee mi為名創作的張雅晴及創立低級失誤（SAITEMISS）品牌的鍾逸婷受文化部邀請，參加4月1日至2日舉行的年度紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Fest），並於3月30日蔡總統出訪友邦過境美國期間，在駐紐約辦事處活動上向蔡總統介紹個人作品。

兩人今天在駐紐約台北文化中心接受中央社專訪，暢談創作歷程、參展心得、與蔡總統互動的感想。

張雅晴說，蔡總統過境行程緊湊，還要克服時差，仍在活動中專心聆聽、給予回應，她覺得「很可愛、超級親切、非常了不起」。

張雅晴這次參展主打探討愛、存在與情緒的短篇漫畫選集「EMOLAND 情緒樂園」，獲頒優秀獎（Award of Excellence）。這部作品封面也是張雅晴臨時發揮、活動當天致贈蔡總統畫作的藍本。

鍾逸婷曾與總統府合作，設計民國111年元旦升旗典禮聚焦醫護人員的主視覺。她當時製作3份原稿，為蔡總統保留的最後一份原先留在家中，結果意外成為兩人在紐約的見面禮，她直呼「怎麼會這麼幸運」。

鍾逸婷談及蔡總統時說：「超級親和、超爆可愛，比想像親切很多，也比想像中年輕。她要處理的事情太多了，結果仍以一貫方式應對，非常專業。」

32歲的鍾逸婷生於高雄美濃，從小喜歡作畫，畫風受日本動畫「少女革命」等作品影響。她出社會後受設計公司同事鼓勵，插畫從接案到正職，2015年創立低級失誤品牌，用清新夢幻的創作特色打開知名度，作品充滿戀愛少女般的粉嫩色彩。

她曾接受美國「時代雜誌」（TIME）委託繪製插圖，這次更受邀到紐約參展，在會場擺攤，與讀者和粉絲近距離交流。她說，沒想到從小看的少女漫畫能把她帶到這麼遠。

鍾逸婷說，紐約漫畫及卡通博物館藝術節現場氣氛很棒，參觀者的美感敏銳度很高，也非常好奇。台灣獨立漫畫活動較少，到紐約參展除了能趁機「追星」，她也順便測試設計品獲得的迴響，得知怎樣更能抓住不同受眾的心。

同為32歲的張雅晴曾在美國念研究所學插畫，在紐約打拚一年後返台發展，希望尋找更多屬於自己的文化。在西門町成長的她出國深造前不覺得街上五光十色的招牌很特別，回到故鄉後反而受文化衝擊，成為創作靈感來源，畫作愈來愈繽紛多彩。

張雅晴說，當年在紐約畫作還不成熟，回台灣尋找靈感前許下日後要帶作品回紐約的心願。如今願望成真，不僅受邀參展，還能在紐約見到蔡總統，直到活動結束，她仍覺得不可思議。

漫畫展場上，不少外國粉絲和從台灣到紐約學設計的學生參觀，讓張雅晴備受鼓舞，覺得自己的創作不受地域限制。擺攤忙碌之餘，她抽空拜訪在網路追蹤的獨立創作者，面對面交流，令她更加開心。

張雅晴創作「紅配綠」（Platonic Love）源於她力挺同性婚姻權，曾入圍2019年金漫獎單元漫畫獎，英文版在風氣同樣自由開放的紐約首度亮相，恰如其分。

參展期間，她應主辦單位邀請參加一場座談會，與談者包含推出「紅配綠」英文版的出版社負責人。這名業者提到，獨立漫畫「裸體」（Naked Body）來自中國，但因內容敏感而沒有中文版，直接發行英文版，美中兩地言論尺度差異之大，可見一斑。（編輯：張芷瑄）1120404

以A ee mi為名創作的插畫家張雅晴參加2023年紐約漫畫及卡通博物館藝術節，短篇漫畫選集「EMOLAND 情緒樂園」獲頒優秀獎。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年4月4日

創立低級失誤品牌的插畫家鍾逸婷（右2）2日參加紐約漫畫及卡通博物館藝術節，走少女粉嫩風的出版與設計品獲得不少關注。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年4月4日