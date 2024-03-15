台南400邀國際藝術家辦展 李思樺陶藝展新營登場

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）今年適逢台南400，台南市文化局邀請長期深耕台南藝文的國際藝術家於新營文化中心舉辦作品展，首檔今天起展出馬來西亞陶藝家李思樺創作、共33件具豐富想像神獸系列作品。

台南市文化局新聞稿指出，來自馬來西亞的陶藝家李思樺，2014年畢業於國立台南藝術大學後，與先生一起定居台南官田，落地深耕10年，得獎經歷豐富，曾獲「台灣陶藝獎」陶藝創作獎首獎、第3屆「台灣青年陶藝雙年展」台灣青年陶藝獎等，是新一代陶藝家中亮眼新星。

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文化局指出，此次創作展以「微光熠熠」為主題，展出33件具豐富想像「超越現實，越趨真實」神獸系列作品，神獸是原始部落信仰中神秘力量的象徵，在李思樺個人創作中，被賦予紋飾的獸是匱缺的自我投射，以獸的形體來詮釋需要被滿足個體。

文化局指出，「神獸系列作品」承繼藝術與工藝兩個領域傳統思維與風格，創作靈感來自對動物幻想，以各種不同文化元素紋飾、圖騰及拼貼，創造出超越真實卻又似曾相識的奇幻藝想世界，今天起至31日在新營文化中心展出，民眾可把握時間前往參觀。（編輯：郭諭儒）1130315