CFC制度接專法後上路 會計師：符合反避稅趨勢

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）財政部日前表態，在海外資金專法施行結束後，讓反避稅措施受控外國公司（CFC）制度上路。會計師認為，明確訂出上路日程，可降低不確定性，並改善空有課稅工具但無法運用現況，符合國際反避稅趨勢。

民進黨立委王榮璋先前建議，在為期2年的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金專法）實行結束後1年內，配套讓已完成立法、但遲遲未訂定上路時程的CFC制度上路。對此，財政部長蘇建榮態度正面，表示將評估讓CFC緊接在專法實行結束後上路。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明表示，CFC制度2016年即修法通過，但行政院一直未明確訂定施行日期，讓企業經營處於不確定性中，明確喊出上路時程，有利企業及個人規劃調整境外資金及投資架構，也符合國際反避稅趨勢。從修法至今已相隔一段時間，加上政部早已完善相關適用辦法及審查要點，未來稽徵層面應無疑義。

陳惠明說，海外資金專法實施後，預期稽徵機關能藉此掌握到更多台商海外金融資訊，但CFC制度不上路，一樣無法藉此課稅，讓CFC制度上路，較能達到租稅公平效果。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛認為，專法結束搭配CFC上路，等於是先利用專法，給予較低稅率，產生資金匯回吸力，再透過CFC制度上路，形成往後年度申報壓力，產生資金匯回推力，以蘿蔔搭配棍子，積極促進台商將滯留在租稅天堂的境外資金匯回。

洪連盛說，預期仍會有台商抱持觀望態度，先看台灣與其他國家金融帳戶資訊交換的狀況來決定是否繼續躲藏，但資訊交換與透明是全球反避稅的必然趨勢，建議還是要即早面對、接受、處理、放下，合規合法的處理境外資金所面臨的稅務議題。

不過，政大財政系副教授陳國樑呼籲，CFC制度是否有效，關鍵還是在於國稅局對海外金融帳戶、稅務資訊的掌握能力，不然上路後仍很難實際產生效果，海外資金專法2年實施結束後，政府也要有魄力不再延長；搭配積極擴大國際金融資訊交換網絡及宣示嚴查的態度，CFC制度才能真正產生棍子的效果。

CFC制度主要針對國內企業於租稅天堂國擁有、並具控制力的關係企業，規定其投資獲利，即使未分配給國內母公司，仍應視為母公司當年投資收益，併入營所稅申報。

為完備反避稅法源，立法院2016年完成企業CFC及另一項「實際管理處所」（PEM）制度立法，2017年完成個人CFC制度立法，上路時程由行政院視兩岸租稅協議進展，鄰近國家遵照「共同申報即應行注意標準」（CRS）進行金融帳戶資訊自動交換情形等訂定。（編輯：楊凱翔）1080623