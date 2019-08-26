貿易戰危及供應鏈 會計師建議台商加強應變體質

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）美中貿易戰持續升溫，台商紛紛將生產基地由中國移出，資誠（PwC）表示，傳統供應鏈正面臨「斷鏈」危機，加上消費者需求改變，台商要培養出更強應變體質，建議應儘快走向「工業4.0」。

資誠創新諮詢公司協理張智超說，台灣生產製造業過去靠著精實生產、即時供貨、降低成本的即時化供應鏈以及產業群聚效應，在大量製造時代，創造不少經濟奇蹟。不過，隨美中貿易戰越演越烈，不少業者被迫要轉移生產基地，進而造成「斷鏈」危機及挑戰。

張智超表示，尤其現在消費者需求改變，生產製造產業由過去強調「大量製造」轉向「大量客製化」，在這樣的趨勢下，建議台商應盡快走向「工業4.0」，提升智慧工廠能力，以滿足不同客戶需求。

張智超指出，走向「工業4.0」可協助企業降低成本，提高效率，增加營收，同時滿足客戶需求；不過，提醒不要「為工業4.0而工業4.0」，導入「工業4.0」時，建議要從產業本質、客戶、實際需求及投資報酬率等面向，切實審視自身對提升智能化生產力的需求。

張智超建議，台商應透過數位轉型，結合資訊、技術與人工智慧等，加強訂單、庫存、生產與供應商的多角關係，以增加生產彈性，降低產品成本，發展出更強的應變體質，加速轉型。

另一方面，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師李佩璇表示，因受美中貿易戰波及，不少台商有意將高階產品產線移回台灣，重新佈局台灣生產基地。

李佩璇指出，目前企業在台實質投資可適用的租稅優惠包括第1、智慧機械及導入5G系統支出之投資抵減，第2、未分配盈餘實質投資之稅基減除，以及第3、海外資金匯回專法實質投資稅率減半優惠。

李佩璇提醒，若是選擇適用專法，將海外資金匯回並享減半優惠稅率（4%或5%），按規定不能與第1及第2項等產業創新條例提供的租稅優惠併用；建議個人及企業應綜合評估未來資金用途，使資金使用效益及稅負都能最佳化。（編輯：鄭雪文）1080826