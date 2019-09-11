中油研議Gogoro光陽換電共站 結果年底前出爐

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）中油換電站改採公開招標，Gogoro在中油換電站中的38座由光陽拿下，中油表示，內部正研議設置雙系統換電站，將評估加油站腹地、安全距離後，預估結果將在年底前出爐。

中油換電站改採公開招標，將全台194座換電站平均分為4個標案，由於光陽決標金額較高，拿下146站，Gogoro在中油換電站中的38座由光陽拿下，Gogoro剩下48座。

中油總經理李順欽今天表示，目前正在檢討加油站可以設置雙系統換電站，一座加油站可以增至兩套換電系統，也就是Gogoro、光陽可以共站。中油正在盤點評估，並納入加油站腹地要夠大、地理位置、安全距離等因素考量，預估年底前有結果。

中油油品行銷事業部執行長羅博童補充，中油目前有1900多個站，其中，包含加盟站1300多個，是否有必要在加油站設定2個充換電系統，中油還在評估中。此外，若增加兩套系統是否納入公營充換電站數，還需經過工業局同意，是否符合安全也須由能源局評估。

他說，先前發生充換電站冒煙事件，中油無法承擔這樣的風險，加上目前法規較模糊，並考量或然率，中油絕對以安全為先。

羅博童表示，明年充換電站標案已決標，若盤點結果出爐，最快民國110年可適用。

中油配合工業局決策須設置1000座充換電站，由於國發基金經費配置問題，最新電動機車公營站計畫已改為4年，中油去年已設置160座充換電站、今年共216座，在民國110年前設置1000座。（編輯：李信寬）1080911