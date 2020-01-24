追劇用戶重體驗 電視流量占比首度超越PC

串流影音業者觀察，用戶追求便利也重視觀影體驗，電視端觀看流量占比首度超越個人電腦。圖為串流影音業者Netflix用戶收看內容。（Netflix提供）中央社記者吳家豪傳真 109年1月24日

（中央社記者吳家豪台北24日電）串流影音（OTT）業者觀察，用戶追求便利也重視觀影體驗，電視端觀看流量占比首度超越個人電腦（PC），除了兒童和動漫內容的成長帶動外，機上盒普及也是關鍵因素之一。

根據愛奇藝台灣站統計，用戶在觀看裝置的選擇上有顯著變化。2019年使用大螢幕裝置觀看的占比達到24%，首度超越桌機、筆電等個人電腦裝置的23%，躍升為第2名，相較2018年成長幅度高達35%；觀看裝置占比第1名仍為手機及平板等行動裝置，占比高達53%。

愛奇藝台灣站分析，隨著串流影音技術成熟及市場拓展，用戶在滿足便利性的同時，也開始追求觀影體驗。其中，電影及兒童內容為最常使用大螢裝置觀看的內容類別，觀看情境集中於晚飯及飯後的閒暇時間；至於個人活動例如平日通勤、打發零碎時間及就寢前，用戶則傾向使用行動裝置收看。

Netflix從多年前開始提升電視觀影體驗，每年都會推薦數款智慧型電視，讓Netflix使用起來更簡單。例如可以在數秒內進入Netflix、可以快速切換多個應用程式，同時也會將其他串流服務納入考量。

隨著Netflix推薦電視機的篩選標準逐漸提高，2019年變化最大的認證標準在於採納名為「永遠最新（Always Fresh）」的功能，可以讓電視機定時在背景重新整理Netflix。

根據Netflix的統計，早在2017年，Netflix全球用戶透過電視收看內容的比例就高達70%，亞太區比例也超過60%；相較之下，2017年透過電腦、手機、平板等裝置收看Netflix內容的比例分別只有15%、10%及5%，與電視相差懸殊。

愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂接受中央社記者採訪表示，2019年的兒童和動漫內容成長不少，如果家長想播放兒童相關內容給小孩看，可能會考慮用大螢幕比較不傷眼，因此使用電視播放的機會高於行動裝置。

另一個關鍵是動漫內容。歐銻銻娛樂發現，動漫觀眾以男性為主，對硬體或設備操作比較熟悉，加上越來越多機上盒可以收看串流影音平台的內容，而且用大螢幕觀看的品質和體驗還是優於手機和筆電。目前有越來越多消費者購買機上盒或連網電視，且都內建串流影音應用程式。

歐銻銻娛樂觀察，在付費型OTT平台上常看到用戶用一個帳號登入多個裝置，包括手機、平板電腦、筆電或電視等。平均每個用戶收看的時間，還是在電視上最久。

市調公司創市際公布的「2018下半年度台灣網路使用概況調查」指出，「網路電視機上盒/電視棒」如Google Chromecast、Apple TV、Android TV、小米盒子等裝置，在2018年下半年上網率首度突破1成，顯示民眾越來越多使用大螢幕裝置瀏覽網路上的內容。（編輯：張良知）1090124