防範武漢肺炎 貿協展覽館紅外線感測儀2月全到位

為防武漢疫情隨人潮眾多的展覽活動擴散，外貿協會啟用世貿一館設置的紅外線熱像感測儀，一旦偵測到進館民眾體溫超過攝氏35度，就必須由人工以額溫槍確認是否發燒；南港展覽館一館及二館規劃在2月裝設。中央社記者廖禹揚攝 109年2月1日

（中央社記者廖禹揚台北1日電）為防堵武漢肺炎隨人潮眾多的展覽活動擴散，外貿協會所轄4座展覽館規劃在2月完成紅外線熱像感測儀裝設，並配合消毒、加強宣導等相關措施，強化防疫。

武漢肺炎疫情在各國延燒，台灣至今已有10個確診病例，829例通報疑似個案，為配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，中華民國對外貿易發展協會規劃在南港展覽館一館、二館加裝移動式紅外線熱像感測儀，預計在2月全數裝設完畢。

外貿協會旗下4個場館中，世貿一館及台北國際會議中心早已分別裝設兩台及一台紅外線熱像感測儀在主要出入口，並將標準設置在較低的攝氏35度，只要偵測到進館民眾體溫超過攝氏35度，就必須由人工再以額溫槍確認是否有發燒狀況。

目前在尚未裝設感測儀的南港展覽館二館登場的台北國際動漫節，則先以人工測量體溫因應，只要額溫超過攝氏38度，就會詢問近期是否赴中國大陸旅遊，或接觸在大陸工作者，並進行第2次測量，若仍超過攝氏38度，就會由主辦單位視情況決定是否向防疫專線1922提出專人駐館與設置隔離室，或勸導民眾離場。

外貿協會表示，南港展覽館一館及二館預計在2月也將分別有兩台移動式感測儀進駐，屆時會配合展覽主辦單位討論出主動線及安裝地點。

外貿協會表示，展覽期間因人潮較多，展館公共區域空間由外貿協會負責維護，展區內由展覽主辦單位負責。展場內販賣部、商店街及世貿一館交易市場空間則由各承租戶及商家業者負責維護。非展覽期間，由外貿協會全權負責。

此外，外貿協會也將加強以消毒水擦拭大門門把及手扶梯扶手、電梯按鈕及垃圾桶等，加強空調通風換氣作業，並於各入口放置防疫海報，加強宣導防疫公告，建議參觀民眾及廠商配戴口罩，場館內也備有自動手洗消毒器、酒精、額溫槍，提供民眾使用。（編輯：楊玫寧）1090201