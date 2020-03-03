全球47%企業曾遇經濟犯罪 消費者舞弊詐欺最常見

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）資誠（PwC）「2020全球經濟犯罪調查報告」顯示，過去2年，全球47%企業曾經歷經濟犯罪事件，比例為近20年的第2高，相關損失合計達420億美元；最常見的犯罪類型為源自客戶或消費者的舞弊與詐欺。

資誠聯合會計師事務所今天全球同步發布「2020全球經濟犯罪調查報告」，報告每兩年進行一次，調查對象為來自99個國家的5000多個受訪企業。

調查發現，過去兩年來，全球47％受訪企業都曾遭受經濟犯罪事件，比例為近20年的第二高，僅次於2018年的49%，相關損失總額達420億美元，之中有13%損失在5000萬美元以上；經濟犯罪率仍保持在歷史高點，對企業的影響比以往任何時候都來得大。

分析經濟犯罪事件類別，調查顯示，以源自客戶或消費者的舞弊與詐欺最為常見，例如像信用卡詐欺，消費者故意使用偽造的信用卡，或冒用他人的信用卡詐財；多達35%受訪企業表示，曾經歷源自客戶或消費者的舞弊與詐欺，比例較2018年調查大幅增加了6個百分點，各地區中又以中東、北美增加最快。

不過，調查也指出，儘管源自客戶或消費者的舞弊與詐欺正在增加，但這也是最能透過各種資源、具體流程和科技來有效預防的經濟犯罪類型之一，建議企業必須投資正確的新科技及人才，以降低受害機會。

另一方面，調查也發現，有多達39%受訪企業所遭受的經濟犯罪事件，主要來自外部肇事者，之中，最具破壞性的外部肇事者為供應商及外包廠。

此外，以犯罪類型來看，反市場競爭或壟斷的違法行為、內線交易、逃稅、洗錢、以及賄賂或貪汙，被認為是造成損失最高的5種經濟犯罪行為。

值得一提的是，調查顯示，有近半數受訪企業從未對遭受的經濟犯罪事件進行調查，且僅不到3分之1向董事會呈報；但在這些有向董事會呈報經濟犯罪事件的企業中，有53％處境都在呈報後獲得改善。

資誠會計師劉國佑表示，經濟犯罪是一場永無止境的戰鬥，關鍵在於找出問題的根源，以預防和應對未來的經濟犯罪事件；無論是透過科技、新流程、技能培訓等，企業可從整體上強化打擊經濟犯罪力道，這最終也對消費者有利。

劉國佑指出，人工智慧（AI）和機器學習等科技均有助於打擊經濟犯罪，但是企業必須體認到，僅使用工具或科技，不代表就具備完善的反經濟犯罪計畫，收集正確的數據只是第1步，關鍵在於「如何分析數據」，建議企業必須在科技上投入適當的人力和諮詢外部專家，才能真正透過新科技來打擊經濟犯罪。（編輯：郭無患）1090303