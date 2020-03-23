疫情重創餐飲業 2月營收減幅17年來最大

武漢肺炎疫情對餐飲業的影響持續加劇，經濟部統計，餐飲業2月的營業額新台幣584億元，年減17.0%。圖為台北市一家百貨美食街餐廳用餐時段人潮寥寥可數。中央社記者王騰毅攝 109年3月5日

（中央社記者吳柏緯台北23日電）肺炎疫情對餐飲業的影響持續加劇。根據經濟部統計，餐飲業2月的營業額新台幣584億元，年減17.0%，幅度是2003年6月以來最大。

經濟部統計處今天發布2月的批發、零售及餐飲業動態調查。

統計處副處長王淑娟指出，去年農曆春節落在2月，帶動餐飲需求而拉高基期，加上武漢肺炎持續蔓延，降低民眾消費意願，直接影響仰賴人潮的餐飲業。2月餐飲業的營業額584億元，較去年同期年減17%。她進一步說明，在2003年5月時，台灣遭遇SARS，當月的餐飲業營收年減幅度達17.51%。17%的跌幅是2003年6月以來，近17年最大。

除了餐飲業之外，統計報告中也提到，2月的批發業營業額為新台幣7531億元，年增15.9%；零售業營業額為2767億元，年減1.4%。

王淑娟指出，在今年2月時曾請受訪業者預估疫情對於產業造成的影響，當時有48.9%的批發業預估2月的營業額會受到影響，零售業與餐飲業，則分別有60%與79.2%表示會受疫情影響。

當時經濟部根據業者回覆的資料估算，批發、零售、餐飲2月營業額受疫情影響的情形分別為525億元、125億元、61億元。不過後續隨著疫情持續發展，數字也略有變動。

王淑娟表示，批發業者觀察，疫情對於產業的衝擊沒有像零售業與餐飲業一樣大，主要原因是2月國內製造業受到的衝擊不大，因此下修受影響的金額到327.8億元。零售、餐飲則紛紛上修受疫情影響的營業額至252億元與87億元。（編輯：鄭雪文）1090323