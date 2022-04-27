報稅全面延長？財長：關注確診人數滾動檢討

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財政部拍板，若因確診、隔離等而無法於5月完成報稅者，可展延至6月底；立委關注是否全面延長，財政部長蘇建榮4月27日表示，將關注確診人數上升情況，滾動檢討。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北27日電）財政部拍板，若因確診、隔離等而無法於5月完成報稅者，可展延至6月底；立委關注是否全面延長，財政部長蘇建榮今天表示，財政部並非鐵板一塊，將關注確診人數上升情況，持續滾動檢討。

立法院財委會今天審查國民黨立委提出的稅捐稽徵法修正草案，財政部長蘇建榮列席並被質詢；多位朝野立委關注報稅季能否通案延長，蘇建榮表示，將繼續視情況滾動檢討。

民進黨立委林楚茵質詢，本土疫情升溫，確診數增加，若隔離通知書以簡訊或電話通知，有時間落差該如何處理，國稅局是否有相關檢附文件認證能力？

蘇建榮表示，今年疫情狀況和去年確實不太相同，去年確診人數較少，隔離通知書發放較無問題，今年確診數多，影響公衛體系量能，通知書可能不是馬上開得出去，在此情況下，這部分會進一步討論認定。

至於報稅季延長的滾動式檢討基準，蘇建榮指出，疫情指揮中心防疫指引與確診人數，為思考是否通案延長報稅期間到6月底的因素之一，將根據各種情況隨時檢討，一旦有決定會立刻公告。

財政部昨天公布，民眾若因確診、隔離、檢疫，而無法在今年法定報稅期間5月1日至5月31日完成綜合所得稅、營利事業所得稅等申報繳納，可展延至6月30日。（編輯：潘羿菁）1110427