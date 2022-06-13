低軌衛星旺 研調：2023年產值達3083億美元

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（中央社記者江明晏台北13日電）研調機構TrendForce指出，低軌衛星商機旺，帶動2023年全球衛星產值達3083億美元，看好台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、穩懋、康舒等台廠皆有布局。

2022年美、中、英等國積極推動低軌衛星（Low Earth Orbit, LEO）部署進度，成長動能來自於全球頻寬需求大幅攀升，加上衛星網路（Satellite Internet）被視為偏鄉、農村與海空移動載具等主要通訊解決方案，透過衛星通訊技術與地面網路結合，發展混合式網路（Hybrid Network），以提高頻寬、覆蓋率。

TrendForce預估，至2023年全球衛星產業產值可達3083億美元，年成長4.5%。

TrendForce指出，目前低軌衛星在軍事和國防應用非常成熟，在商業和民用方面仍處於早期發展階段。隨著衛星小型化及有效載荷系統不斷進步，近期太空市場正快速朝向商業化發展，包括SpaceX、OneWeb、Telesat、Viasat、Amazon等大廠積極布局，使LEO市場成為兵家必爭之地。

TrendForce說明，低軌衛星提供通訊互補性，成為地面網路補充、替代方案，加強M2M鏈路，整合現階段正在研發測試的B5G/6G混合解決方案。由於符合3GPP Rel-17制定非地面網路（Non-Terrestrial Networks，NTN）規劃應用方向，行動通訊與衛星通訊產業鏈上有更多合作機會，有望打造全新產業格局。

TrendForce表示，綜觀台灣衛星相關廠商，在低軌衛星市場興起下，台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、穩懋、康舒等皆有布局，其中全球地面設備產值占衛星產業最大宗，2021年約占51%。

隨著全球太空商機龐大，台灣廠商積極以零組件與地面設備切入，藉此機會熟悉關鍵規格，未來甚至可進入制定規格核心組（Core Group）中。

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另一方面，TrendForce表示，在各衛星運營商布局下，預期恐面臨老舊衛星汰換與航空垃圾問題，目前各國致力研究回收太空垃圾技術。

例如日本提出磁鐵回收太空垃圾，美國、英國積極資助太空垃圾追蹤科技，鼓勵企業參與研發；歐盟則測試太空垃圾清理可能性，透過視覺導航系統、捕捉碎片等技術自行銷毀。TrendForce指出，未來如何有效回收太空垃圾至地球，將是廠商進攻太空產業的商機所在。（編輯：張良知）1110613