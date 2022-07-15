台股週線收紅86.09點 半導體類股漲3.72%最強勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在14550.62點，較上週上漲86.09點，漲幅約0.6%。各產業漲幅以半導體類指數上漲3.72%最大，油電燃氣類指數下跌7.56%最多。

證交所新聞稿指出，本週台股未含金融類指數上漲152.17點，漲幅約1.23%，未含電子類指數下跌444.16點，跌幅約2.55%，未含金融電子類指數下跌285.63點，跌幅約1.96%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣1兆445.66億元，全體上市股票成交金額為9747.17億元，股票成交量週轉率為2.05%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3014.79億元，占全體上市股票交易金額30.93%；航運類1179.14億元，占12.1%；電子零組件類994.29億元，占10.2%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為汽車類10.48%、航運類6.37%、通信網路類5.12%。

累計今年初開盤迄今共128個交易日，集中市場總成交金額為35兆2626.69億元，市場日平均成交金額為2754.90億元，股票成交量週轉率為65.76%，股票日平均成交量週轉率為0.51%。

今天全體上市公司總市值45兆4087.26億元，較上週7月8日市值45兆1337.45億元增加2749.81億元，增幅約0.61%。（編輯：楊蘭軒）1110715