助柬埔寨農村400童上學 台裔青年把公益當創業

台裔青年林佳宏（右）在柬埔寨貧瘠的農村創辦學校，幫助400多名孩童上學，因為他看到「一整個世代的孩童都失學」。（林佳宏提供）中央社記者林宏翰傳真 108年1月17日

（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）愛兒福基金會（Envision Life Foundation）創辦人林佳宏年紀輕輕，卻把人生最精華10年奉獻給貧苦孩童，公益對他而言是一場創業，也是多年前遠離塵囂之際最放不下的牽掛。

幾年前在尼泊爾深山裡洞穴，林佳宏為了追尋人生意義，隻身閉關一個月，生活簡化到最基本需求，完全與外界斷了聯繫，而最後讓他重回塵囂的僅是「400多個孩子需要我」的念頭。

林佳宏當時已在柬埔寨偏鄉一處佛寺開辦學堂，教導當地貧童和青年語言與職業技能，年紀從5歲到大學生都有。因為他看見當地「幾乎一整個世代的孩子都失去了求學的機會」。

34歲的林佳宏，台灣出生，年少時到紐西蘭讀寄宿學校，之後移民美國讀高中、大學，18歲已在網路開創事業，但生活環境優渥的他，卻因義弟得憂鬱症輕生離世，而對人生有了不一樣的想法。

林佳宏從加州大學洛杉磯分校（UCLA）心理系畢業後，放下了傲人職場頭銜，背起行囊到緬甸、尼泊爾展開心靈探索之旅。

當他走進貧困之地，看盡人間疾苦，領悟到一個寶貴教訓「物質越是缺乏的人，越是願意幫助別人，因為他們知道真正的痛苦是什麼樣子」。

林佳宏除募集物資、改善窮人物質生活之外，也從教育上幫助別人，因為「擁有知識才能保護自己，才有辦法改善生活」。他在柬埔寨的貧瘠農村辦學，教小孩學英文、中文以及職業技能，去年回到台灣，基金會在花蓮的新城國小辦起小鐵人培訓營。

針對不同環境提供當地最需要的支援，這是林佳宏開創慈善事業的理念。

藉著鐵人三項的游泳、跑步與自行車訓練，他讓新城國小單親或隔代教養的孩子，在資源不如都市孩子的情況下，透過運動找到成就，在團隊生活中學習合作與奉獻，讓孩子們看見更強韌的自己。

林佳宏走過最貧瘠土地，曾經跟當地人長期生活，也看過許多慈善團體，捐了物資、拍了照片之後就再也沒有回來。最讓他難忘的一句話是當地人跟他說：「對你們來講，來這裡好像一場冒險，但這是我們的真實生活。」

這句話時時提醒著林佳宏，幫助別人的時候，要把對方放在自己心裡。這也是愛兒福基金會為何發展「公益2.0」理念，朝向去中心化發展，作為一個資訊交換平台，讓有能力、有資源的人能夠找到真正需要幫助的人。愛兒福接下來將在美國針對憂鬱症與精神疾病的家庭與孩子提供協助。（編輯：陳永昌）1080117

愛兒福基金會創辦人林佳宏年僅34歲，卻把人生最精華10年奉獻給貧苦孩童，公益對他是一場創業。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年1月17日

愛兒福基金會創辦人林佳宏（左）放下美國職場的傲人頭銜，到尼泊爾鄉間展開公益事業。（林佳宏提供）中央社記者林宏翰傳真 108年1月17日